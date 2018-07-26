Около 700 тыс. туристов посетили Санкт-Петербург во время ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

«На матчи приезжали президент Франции Эмманюэль Макрон и король Бельгии Филипп, оба руководителя дали самые высокие оценки организации чемпионата мира в Санкт-Петербурге и непосредственно футбольному стадиону на Крестовском острове, — сказал Кириллов. — В общей сложности за время проведения чемпионата мира по футболу Санкт-Петербург посетили порядка 700 тыс. туристов, из них более 70% — иностранные граждане. Важно отметить, что помимо обычных туристов из Европы, у нас побывали десятки тысяч представителей южных континентов, многие из которых уже пожелали вернуться в наш город снова».

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По его словам, всем службам, работавшим на чемпионате мира в Санкт-Петербурге, можно смело ставить оценку «отлично». «Город отработал как единый слаженный механизм и полностью выполнил все поставленные задачи, как со стороны Международной федерации футбола (ФИФА), так и со стороны руководства нашей страны. Это и высокий уровень организации работы всех задействованных городских объектов, и транспортная логистика, и обеспечение безопасности, и, конечно, наши замечательные волонтеры, которые помогали создавать в нашем городе атмосферу праздника и гостеприимства», — отметил вице-губернатор.