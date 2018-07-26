Вице-губернатор: Болельщики ЧМ-2018 потратили в Санкт-Петербурге более 20 млрд рублей

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«Удастся ли окупить потраченные на подготовку средства? Думаю, что здесь уместно говорить не только о прямых доходах от пребывания наших гостей во время проведения турнира, но также и о косвенных доходах, являющихся своеобразным вложением в будущее благодаря создаваемой инфраструктуре и увеличению потока иностранных инвестиций. По предварительным оценкам, объем трат болельщиков, посетивших наш город, составил более 20 млрд рублей. Доходы от туристического потока получили гостиницы, учреждения питания, развлекательные и телекоммуникационные структуры, транспортные и торговые предприятия, спортивные организации, различные субъекты малого и среднего предпринимательства и множество других отраслей», — сказал Кириллов.

«При этом в рамках подготовки к чемпионату мира произошло увеличение затрат труда и значительный рост рабочих мест не только на период строительства городской инфраструктуры, но и на период ее последующей эксплуатации, — продолжил он. — Безусловно, пока еще рано говорить о точном экономическом эффекте, выраженном в каких-либо цифрах и бюджетной прибыли конкретно для Санкт-Петербурга. Но уже с уверенностью можно сказать об имиджевом и функциональном наследии города, которое еще многие годы будет служить петербуржцам после проведения соревнований».

Вице-губернатор отметил, что Санкт-Петербург приобрел современные объекты городской инфраструктуры, способствующие обеспечению комфортной среды проживания для всех групп населения и существенному увеличению возможностей для занятий петербуржцев футболом. «Хотел бы также отметить, что участие Санкт-Петербурга в Кубке конфедераций и чемпионате мира по футболу позволило привлечь значительные объемы финансирования, необходимые для реализации всех запланированных подготовительных мероприятий и инфраструктурных проектов, как из средств федерального бюджета, так и внебюджетных источников», — заключил собеседник ТАСС.