Вице-губернатор: Болельщики ЧМ-2018 потратили в Санкт-Петербурге более 20 млрд рублей

«Удастся ли окупить потраченные на подготовку средства? Думаю, что здесь уместно говорить не только о прямых доходах от пребывания наших гостей во время проведения турнира, но также и о косвенных доходах, являющихся своеобразным вложением в будущее благодаря создаваемой инфраструктуре и увеличению потока иностранных инвестиций. По предварительным оценкам, объем трат болельщиков, посетивших наш город, составил более 20 млрд рублей. Доходы от туристического потока получили гостиницы, учреждения питания, развлекательные и телекоммуникационные структуры, транспортные и торговые предприятия, спортивные организации, различные субъекты малого и среднего предпринимательства и множество других отраслей», — сказал Кириллов.
«При этом в рамках подготовки к чемпионату мира произошло увеличение затрат труда и значительный рост рабочих мест не только на период строительства городской инфраструктуры, но и на период ее последующей эксплуатации, — продолжил он. — Безусловно, пока еще рано говорить о точном экономическом эффекте, выраженном в
Чемпионат мира проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.