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13:11 (мск), источник: ТАСС

РФС признал успешным выступление сборной России на чемпионате мира

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) признал успешным выступление сборной России на домашнем чемпионате мира. Об этом ТАСС рассказал член исполкома РФС Игорь Лебедев.

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15
фотографий
15
фотографий

Заседание исполкома РФС проходит в четверг в Москве.

«Было принято решение признать успешными итоги выступления сборной России на чемпионате мира», — сказал Лебедев.

Сборная России на чемпионате мира добилась лучшего результата в новейшей истории. Команда под руководством Станислава Черчесова вышла из группы, обыграв сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), а затем уступив уругвайцам (0:3). В 1/8 финала сборная России победила команду Испании (основное и дополнительное время — 1:1, по пенальти — 4:3), а в четвертьфинале уступила хорватам (2:2, по пенальти — 3:4).

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