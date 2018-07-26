РФС признал успешным выступление сборной России на чемпионате мира

Сборная России на чемпионате мира добилась лучшего результата в новейшей истории. Команда под руководством Станислава Черчесова вышла из группы, обыграв сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), а затем уступив уругвайцам (0:3). В 1/8 финала сборная России победила команду Испании (основное и дополнительное время — 1:1, по пенальти — 4:3), а в четвертьфинале уступила хорватам (2:2, по пенальти — 3:4).