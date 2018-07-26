В мяче, подаренном Путиным Трампу, нашли «жучок»

Подарок, врученный на пресс-конференции в Хельсинки, вызвал в Вашингтоне неоднозначную реакцию. Сенатор-республиканец Линдси Грэхэм заявил в своем Twitter: «Я бы проверил этот футбольный мяч на наличие прослушивающих устройств и никогда не разрешал вносить его в Белый дом». Журналисты Bloomberg пришли к выводу, что конгрессмен, возможно, был отчасти прав: на поверхности мяча они разглядели специальный логотип, предупреждающий, что он оснащен устройством связи.
Компания Adidas на своем официальном сайте разъясняет, что все мячи для ЧМ-2018 снабжены технологией NFC (Near Field Communication). В них вмонтированы крошечные чипы, позволяющие с помощью специального приложения, установленного на смартфон, считывать специальный код. После чего пользователь приложения получает доступ к видеороликам футболистов, конкурсам болельщиков и другому подобному контенту. Сам чип пассивен, никакой информации он не передает и имеет крайне малый радиус действия — чтобы воспользоваться программой, надо поднести свой гаджет почти вплотную к мячу. Это можно сделать, например, в магазине, где продается продукция Adidas, или приобретя сам мяч — то есть, чип-имплант несет чисто рекламную функцию.
Сам по себе чип напоминает тот, который устанавливается на банковских картах для осуществления бесконтактных платежей. Adidas специально предупреждает, что изменить его, удалить, либо переписать вложенную в него информацию невозможно.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс официально подтвердила, что подаренный Трампу Путиным мяч прошел стандартную проверку безопасности, которая делается для всех подарков президенту. При этом процедуру этой проверки она раскрывать отказалась.
Во время совместной пресс-конференции после саммита в Хельсинки, отвечая на вопрос журналистов, за кем сейчас инициатива по Сирии, Владимир Путин вручил Дональду Трампу мяч ЧМ-2018, сказав, что «мяч теперь на его стороне». Трамп передал подарок своей супруге Меланье и пообещал, что он достанется их младшему сыну Бэррону.