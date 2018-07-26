РФС выразил благодарность Мутко и Сорокину за организацию ЧМ-2018

Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:00
Уфа
Домжале
Футбол. Еврокубки
17:45
Вентспилс
Бордо
Футбол. Еврокубки
18:00
Спартак Ю
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
18:00
Кайрат
АЗ
Футбол. Еврокубки
18:00
Тобол Кс
Пюник
Футбол. Еврокубки
18:00
Вииторул
Витесс
Футбол. Еврокубки
18:30
Рудар В
Стяуа
Футбол. Еврокубки
19:00
Торпедо Кт
Викингур Л
Футбол. Еврокубки
19:00
Бальцан
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
19:00
Хапоэль Хайфа
Хабнарфьердюр
Футбол. Еврокубки
19:00
Чихура
Марибор
Футбол. Еврокубки
19:30
Дюделанж
Дрита
Футбол. Еврокубки
19:30
РБ Лейпциг
Хеккен
Футбол. Еврокубки
20:00
Зриньски
Валлетта
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Флора
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
Лачи
Футбол. Еврокубки
20:00
Жальгирис В
Вадуц
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Тель-Авив
Раднички Н
Футбол. Еврокубки
20:00
ЦСКА Сф
Адмира Ваккер
Футбол. Еврокубки
20:00
Гонвед
Прогрес
Футбол. Еврокубки
20:00
Юргорден
Мариуполь
Футбол. Еврокубки
20:20
Ягеллония
Риу Аве
Футбол. Еврокубки
20:30
Шахтер С
Лех
Футбол. Еврокубки
20:45
Норшелланн
АИК
Футбол. Еврокубки
20:45
ЛАСК
Лиллестрем
Футбол. Еврокубки
20:45
Динамо Брс
Атромитос А
Футбол. Еврокубки
21:00
ТНС
Линколн
Футбол. Еврокубки
21:00
ФК Санта-Колома
Валюр
Футбол. Еврокубки
21:00
Сутьеска
Алашкерт
Футбол. Еврокубки
21:00
Олимпия Л
Крусейдерс
Футбол. Еврокубки
21:00
Гурник З
Тренчин
Футбол. Еврокубки
21:00
Б-36
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
21:00
Генк
Фола
Футбол. Еврокубки
21:00
Хайдук С
Славия Сф
Футбол. Еврокубки
21:15
Санкт-Галлен
Сарпсборг 08
Футбол. Еврокубки
21:30
Аталанта
Сараево
Футбол. Еврокубки
21:30
Партизан
Тракай
Футбол. Еврокубки
21:30
Железничар
Аполлон
Футбол. Еврокубки
21:45
Абердин
Бернли
Футбол. Еврокубки
21:45
Дандолк
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
21:45
Спартак Сб
Спарта П
Футбол. Еврокубки
21:45
Осиек
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
21:45
Хайберниан
Астерас
Футбол. Еврокубки
22:00
Стьярнан
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
22:00
ДАК
Динамо Мн
Футбол. Еврокубки
22:45
Севилья
Уйпешт
Все события
Фоторепортажи
19«Локомотив» получил золото. И убрал зеленую форму
18Как болели за Мурата Гассиева
13:57 (мск), источник: ТАСС

РФС выразил благодарность Мутко и Сорокину за организацию ЧМ-2018

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) выразил благодарность вице-премьеру РФ Виталию Мутко и генеральному директору оргкомитета «Россия-2018» Алексею Сорокину за успешную организацию чемпионата мира 2018 года в России. Об этом на пресс- конференции сообщил исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

Источник: РИА "Новости"

Заседание исполкома РФС состоялось в четверг в Доме футбола в Москве.

«Много времени было уделено обсуждению чемпионата мира, Сорокин подробно рассказал об итогах, двух мнений быть не может — турнир получился успешным со всех точек зрения. От лица РФС хотелось бы поблагодарить всех, кто был задействован в организации турнира, праздник получился. Отдельная благодарность двумя людям, которые буквально как ребенка выносили этот турнир — Алексею Сорокину и Виталию Мутко», — сказал Алаев.

Чемпионат мира проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Люди на трибунах плакали во время речи Игнашевича
Татьяна Тарасова: Он был не только моим учеником, он был моим товарищем. У меня просто нет слов
Самые дорогие трансферы игроков с постсоветского пространства
Битва за трофей и встреча с Мбаппе: как дебютирует Головин
РФС признал успешным выступление сборной России на ЧМ-2018
«Ювентус» обыграл «Баварию» в Международном кубке чемпионов
Крыховяк станет звездой. Что ждет «Локомотив» в сезоне-2018/19
Вратарь ЦСКА: Уход Березуцких и Игнашевича ничего не изменил
Ханни: Мечтаю стать частью чемпионского безумия «Спартака»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка