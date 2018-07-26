РФС выразил благодарность Мутко и Сорокину за организацию ЧМ-2018
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) выразил благодарность
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) выразил благодарность
Заседание исполкома РФС состоялось в четверг в Доме футбола в Москве.
«Много времени было уделено обсуждению чемпионата мира, Сорокин подробно рассказал об итогах, двух мнений быть не может — турнир получился успешным со всех точек зрения. От лица РФС хотелось бы поблагодарить всех, кто был задействован в организации турнира, праздник получился. Отдельная благодарность двумя людям, которые буквально как ребенка выносили этот турнир — Алексею Сорокину и Виталию Мутко», — сказал Алаев.
Чемпионат мира проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.