Сорокин: РФС будет активно участвовать в программе наследия ЧМ-2018

«Российский футбольный союз обязательно будет участвовать в программе наследия. РФС был одним из основных действующих лиц в подготовке инициатив, которые сейчас рассматриваются в ФИФА и на основе которых будет формироваться фонд наследия. 20−30 тыс. зрителей на матче Футбольной национальной лиги — будем стараться сохранить такую посещаемость», — сказал Сорокин.