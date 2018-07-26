Сорокин: РФС будет активно участвовать в программе наследия ЧМ-2018

«Российский футбольный союз обязательно будет участвовать в программе наследия. РФС был одним из основных действующих лиц в подготовке инициатив, которые сейчас рассматриваются в ФИФА и на основе которых будет формироваться фонд наследия. 20−30 тыс. зрителей на матче Футбольной национальной лиги — будем стараться сохранить такую посещаемость», — сказал Сорокин.
«Для сохранения посещаемости надо повышать качество игры. Думаю, что эти цифры сохранятся, люди поняли, какой бывает футбол. Главное, что есть, куда ходить», — добавил Сорокин.
Чемпионат мира прошел в 11 городах России на 12 стадионах. В финальном матче сборная Франции обыграла команду Хорватии со счетом 4:2.