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14:07 (мск), источник: ТАСС

Сорокин: РФС будет активно участвовать в программе наследия ЧМ-2018

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) будет активным участником программы наследия чемпионата мира. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018», член исполкома РФС Алексей Сорокин.

Источник: РИА "Новости"

«Российский футбольный союз обязательно будет участвовать в программе наследия. РФС был одним из основных действующих лиц в подготовке инициатив, которые сейчас рассматриваются в ФИФА и на основе которых будет формироваться фонд наследия. 20−30 тыс. зрителей на матче Футбольной национальной лиги — будем стараться сохранить такую посещаемость», — сказал Сорокин.

«Для сохранения посещаемости надо повышать качество игры. Думаю, что эти цифры сохранятся, люди поняли, какой бывает футбол. Главное, что есть, куда ходить», — добавил Сорокин.

Чемпионат мира прошел в 11 городах России на 12 стадионах. В финальном матче сборная Франции обыграла команду Хорватии со счетом 4:2.

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