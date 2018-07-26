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15:18 (мск), источник: ТАСС

Исполком РФС назвал детали нового контракта Черчесова и перенял новшества ЧМ-2018

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) прошло в четверг в Москве. Главным вопросом в повестке дня был новый контракт главного тренера сборной страны Станислава Черчесова, с которым команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

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Было очевидно, что стороны хотят продлить соглашение, еще в среду технический комитет РФС оценил работу специалиста на «отлично», а первый вице-президент организации Никита Симонян объявил, что соглашение будет продлено. Вопросы оставались в деталях и сроках подписания.

«Сборная выступила на турнире успешно, здесь не может быть двух мнений, — отметил в четверг и. о. президента РФС Александр Алаев. — Очень благодарен тренерскому штабу и Станиславу Саламовичу [Черчесову], никаких сложностей не возникло (при продлении контракта — прим. ТАСС). Мы ждем старта Лиги наций и смотрим с оптимизмом в будущее».

Новое соглашение с 54-летним специалистом будет рассчитано на два года с возможностью продления еще на два, бюджет на весь тренерский штаб — €2,5 млн в год.

При каких условиях может быть продлен контракт на два года, пока не раскрывается. «Я уже сказал, что мы согласовываем сейчас последние детали, в том числе и по этому вопросу», — лишь ответил Алаев. По словам вице-президента РФС Сергея Анохина, вопрос оформления нового соглашения будет улажен в пятницу.

Сам Черчесов, присутствовавший на заседании и отчитавшийся за работу, от комментариев отказался. «Он очень хочет продолжить работу, завершить пиар-процессы, получить окончательные поздравления в субботу (у сборной намечена встреча с президентом Владимиром Путиным — прим. ТАСС), а с воскресенья начать подготовку к новым играм», — рассказал за тренера Анохин.

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Использовать опыт ЧМ

Исполком в целом высоко оценил итоги чемпионата мира. На заседании выступил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. «Двух мнений быть не может — турнир получился успешным со всех точек зрения, от лица РФС хотелось бы поблагодарить всех, кто был задействован в организации турнира, праздник получился, — заявил Алаев. — Отдельная благодарность двумя людям, которые буквально как ребенка выносили этот турнир — Алексею Сорокину и Виталию Мутко».

Сорокин, который является членом исполкома РФС, отметил, что Союз обязательно будет участвовать в программе наследия турнира. «РФС был одним из основных действующих лиц в подготовке инициатив, которые сейчас рассматриваются в ФИФА и на основе которых будет формироваться фонд наследия», — напомнил он.

Вновь прозвучала поддержка идеи продажи пива на российских стадионах. Продажа была разрешена во время чемпионата мира, но пока не может быть использована в чемпионате страны из-за действующего законодательства. «У нас есть опыт продажи пива на стадионах во время чемпионата мира, никаких эксцессов не было. Я за продажу, ведь любые дополнительные доходы в рамках разумного для футбола необходимы», — отметил Анохин.

Алаев сообщил, что еще два нововведения чемпионата мира будут использованы на внутренней арене. Во-первых, РФС планирует воспользоваться системой видепомощи арбитрам (VAR) на девяти матчах: четырех стыковых играх между командами Российской премьер-лиги и Футбольной национальной лиги, а также в полуфиналах и финале Кубка страны. Во- вторых, с 1/16 финала Кубка с нынешнего сезона будет разрешена четвертая замена в дополнительное время.

Исполком также утвердил списки судей на предстоящий сезон и новый состав судейского комитета под руководством Николая Левникова, первое заседание которого пройдет 31 июля.

РФС продлил контракт с тренером сборной Черчесовым
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