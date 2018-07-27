ЧМ-2018: Черчесов — гений, Акинфеев — секс-символ, Черышев — открытие

Источник: Спорт-Экспресс

ЧЕРЧЕСОВ — ГЕНИЙ…

На некоторые вопросы можно было дать несколько вариантов ответа, поэтому процентный разброс не должен вас удивлять. Главная причина лучшего в истории сборной России выступления на ЧМ, по мнению большинства респондентов (59%), — тренерская работа Станислава Черчесова. На втором месте (51%) — помощь родных стен. На третьем (47%) — блестящая игра вратаря и капитана Игоря Акинфеева.

…И АВТОРИТЕТ

Главный тренер сборной России также занял первое место в рейтинге авторитетов, лучше других разбирающихся в вопросах отечественного футбола. Черчесов совершил в нем впечатляющий рывок: до ЧМ-2018 свои голоса ему отдавали всего 18% опрошенных россиян, после — 54%. В «авторитетную» тройку вместе с Черчесовым вошли известные комментаторы Виктор Гусев (17%) и Дмитрий Губерниев (14%). Примечательно, что до начала турнира Гусев (32%) и Губерниев (24%) возглавляли этот рейтинг.

АКИНФЕЕВ — ЛИДЕР…

Выбирая лидера команды на поле и за его пределами, большинство (36%) проголосовало за Акинфеева, за ним идут Артем Дзюба (31%) и Сергей Игнашевич (16%), после турнира завершивший футбольную карьеру. Акинфеев с Дзюбой лидируют и в списке самых сильных российских футболистов прошедшего мирового первенства: 33% и 22% соответственно. Замыкает тройку с 10% голосов Денис Черышев. А вот в параллельном антирейтинге отличился Федор Смолов — 16% ответивших остались недовольны его игрой.

…И СЕКС-СИМВОЛ

Смолов после турнира остался без звания секс-символа сборной России — до начала чемпионата мира именно его называли самым сексуальным игроком команды (26%). После ЧМ пальму первенства перехватил Акинфеев (19%), за ним расположился Мариу Фернандес (13%), а Смолову досталась лишь третья строчка списка (12%).

ЧЕРЫШЕВ, ГОЛОВИН, МОДРИЧ — ОТКРЫТИЯ

Главными открытиями сборной России на чемпионате мира участники опроса назвали Черышева (23%), Александра Головина (17%) и Фернандеса (15%). Игрок «Вильярреала» и новичок «Монако» также были признаны самыми перспективными российскими футболистами: 22% за Черышева, 21% — за Головина.

Среди зарубежных звезд самым большим открытием для россиян стал лучший игрок турнира хорват Лука Модрич (30%). Следом расположились признанный лучшим молодым футболистом чемпионата француз Кильян Мбаппе (22%), египтянин Мохамед Салах и еще один чемпион мира из французской команды Антуан Гризманн (у обоих по 7%).

ИНТЕРЕС К ТУРНИРУ

50% опрошенных россиян (из них 58% мужчин и 43% женщин) отметили, что постарались посмотреть максимально возможное количество игр. Треть респондентов (около 31%) смотрела только полуфинал/финал ЧМ-2018, а 28% интересовались лишь матчами с участием сборной России. Всего 9% россиян сообщили, что не посмотрели за время турнира ни одной игры — среди них 71% был не интересен футбол в принципе, 26% сказали, что были слишком заняты.

СБОРНАЯ РОССИИ — ГЛАВНЫЙ МОТИВАТОР…

Основным мотиватором к просмотру для большинства участников опроса — как для мужчин, так и для женщин (53%) — стало желание поддержать сборную России. При этом 57% женщин признались, что смотрели игры, потому что хотели быть «в теме» основного футбольного события года.

Чаще всего россияне смотрели матчи ЧМ-2018 со своей семьей (43%), со второй половинкой (34%) и с друзьями (33%). Около 27% следили за играми в специально оборудованных фан-зонах, еще 10% смогли побывать как минимум на одном из матчей непосредственно на стадионе.

…И ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ТУРНИРА

Разумеется, большинство респондентов болело за команду Черчесова (87%). При выборе среди финалистов ЧМ голоса разделились поровну — по 33% желали победы французам и хорватам. Бразилию поддерживали 16% опрошенных, на пятой строчке по популярности была Аргентина (14%).

Главным событием турнира для россиян стала не победа Франции, а первый в истории выход сборной России в ¼ финала ЧМ (65%). На втором месте по популярности (49%) — отраженные Акинфеевым пенальти в матчах с Испанией и Хорватией. У «золота» Франции лишь «бронза» (25%).

Главным внефутбольным событием (34%) стало поведение болельщиков сборной Японии, всегда остававшихся на трибунах и убиравших за собой весь мусор. Еще 14% отметили появление мема «трио в кокошниках».

ВОСПРИЯТИЕ ЧМ

Исследование показало, что по ходу чемпионата изменилось и его восприятие. Если до начала турнира россияне ассоциировали его, главным образом, со значимым событием мирового масштаба (54%), то месяц спустя для большинства он стал, в первую очередь, хорошей возможностью улучшить мнение иностранных болельщиков о России (62%).

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