Девушка из Екатеринбурга выйдет замуж за болельщика сборной Мексики
Болельщик сборной Мексики, приезжавший на чемпионат мира в России, рассказал историю знакомства со своей будущей женой в Екатеринбурге.
Болельщик сборной Мексики, приезжавший на чемпионат мира в России, рассказал историю знакомства со своей будущей женой в Екатеринбурге.
«Моя история стала популярной. Я не очень люблю говорить о своей личной жизни, вначале видео, которое я расшарил было только для меня и для нее, но в итоге я благодарен всем, кто поздравил нас (я бы тоже так сделал, будь я по другую сторону. У меня давно не было девушки, честно говоря, думал, что буду один еще пару лет). Но вот что произошло.
Россия, примерно 10 часов вечера. Мне нужно было встретиться с двумя друзьями. Я вышел из отеля, у меня не было интернета. Google maps показывал, что мне идти 1,5 км за 15 минут. Но проблема был в том, что я не знал, поворачивать мне вправо или влево, русский алфавит невозможно понять, если только вы не изучаете язык.
Внезапно я повернул налево, и там на светофоре стояли две девушки 23−25 лет. Я спросил их, знают ли они нужное мне место, куда мне поворачивать. Одна из них посмотрела в своем телефоне, а потом сказала: мы проводим тебя до него (это та девушка, которую я потом попросил стать моей женой).
По дороге туда мы болтали, смеялись, и с того моментами мы не переставали разговаривать. Мы дошли, я попросил их остаться на ужин, но они не хотели. Тогда я подумал, что вижу ее в последний раз. Я спросил ее фейсбук, но в России они им не пользуются, тут есть другие соцсети. У нее был Whatsapp, так что мы общались всю ночь и встретились на следующий день.
На второй день все было волшебно. Мы все время гуляли, я хотел держать ее за руку и наконец поцеловал. В этом видео как раз наш второй день, только в самом начале момент другого дня, когда я попросил ее выйти за меня", — написал мексиканский болельщик в своем фэйсбуке.
Вот как рассказывает об этой истории невеста Мигеля — Кристина Швецова.
«Если честно, то Мигель мне сразу понравился. Когда мы разошлись в первый вечер, я звонила маме и кричала: «Мамочка, я так счастлива!» А после того, как поужинали, я просто прилетела домой на крыльях.
Прошло четыре дня после нашего знакомства. Мы стояли с Мигелем на Красной площади. Как вдруг Мигель опустился на колено и спросил, выйду ли я за него замуж! Первые 10−15 секунд я даже ничего не поняла. А потом, конечно же, сказала «Si»!
Я уже сейчас оформляю загранпаспорт и готовлю визу. Хочется сразу получить вид на жительство, чтобы остаться в Мексике раз и навсегда. Я готова на это, лишь бы быть рядом с ним", — цитирует Кристину «Комсомольская правда».