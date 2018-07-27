Девушка из Екатеринбурга выйдет замуж за болельщика сборной Мексики

«Моя история стала популярной. Я не очень люблю говорить о своей личной жизни, вначале видео, которое я расшарил было только для меня и для нее, но в итоге я благодарен всем, кто поздравил нас (я бы тоже так сделал, будь я по другую сторону. У меня давно не было девушки, честно говоря, думал, что буду один еще пару лет). Но вот что произошло.



Россия, примерно 10 часов вечера. Мне нужно было встретиться с двумя друзьями. Я вышел из отеля, у меня не было интернета. Google maps показывал, что мне идти 1,5 км за 15 минут. Но проблема был в том, что я не знал, поворачивать мне вправо или влево, русский алфавит невозможно понять, если только вы не изучаете язык.



Внезапно я повернул налево, и там на светофоре стояли две девушки 23−25 лет. Я спросил их, знают ли они нужное мне место, куда мне поворачивать. Одна из них посмотрела в своем телефоне, а потом сказала: мы проводим тебя до него (это та девушка, которую я потом попросил стать моей женой).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlobUPKH9dY/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BlobUPKH9dY/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Miguel Minoru (@miguelminoruu)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-24T22:46:09+00:00">24 Июл 2018 в 3:46 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

По дороге туда мы болтали, смеялись, и с того моментами мы не переставали разговаривать. Мы дошли, я попросил их остаться на ужин, но они не хотели. Тогда я подумал, что вижу ее в последний раз. Я спросил ее фейсбук, но в России они им не пользуются, тут есть другие соцсети. У нее был Whatsapp, так что мы общались всю ночь и встретились на следующий день.



На второй день все было волшебно. Мы все время гуляли, я хотел держать ее за руку и наконец поцеловал. В этом видео как раз наш второй день, только в самом начале момент другого дня, когда я попросил ее выйти за меня", — написал мексиканский болельщик в своем фэйсбуке.

Вот как рассказывает об этой истории невеста Мигеля — Кристина Швецова.



«Если честно, то Мигель мне сразу понравился. Когда мы разошлись в первый вечер, я звонила маме и кричала: «Мамочка, я так счастлива!» А после того, как поужинали, я просто прилетела домой на крыльях.



Прошло четыре дня после нашего знакомства. Мы стояли с Мигелем на Красной площади. Как вдруг Мигель опустился на колено и спросил, выйду ли я за него замуж! Первые 10−15 секунд я даже ничего не поняла. А потом, конечно же, сказала «Si»!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BloGsJWFv4v/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BloGsJWFv4v/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Miguel Minoru (@miguelminoruu)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-24T19:47:36+00:00">24 Июл 2018 в 12:47 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.