Станислав Черчесов: Что нас не убивает — делает сильнее. Произошедшее на ЧМ Смолова не убило

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Главному тренеру сборной России подарили стеклянный мяч красного цвета, на что Станислав Саламович сразу сказал: «Мяч красный — цвет России, цвет “Спартака”. Наверное, красно-белый это и правда навсегда».

Далее начиналось общение в режиме пресс-конференции. Ниже — ответы на самые интересные вопросы.

«ХОТЕЛ БЫ, ЧТОБЫ ДАГЕСТАНСКИЕ И ОСЕТИНСКИЕ РЕБЯТА ШЛИ В ФУТБОЛ, А НЕ НА БОРЬБУ»

— Какие чувства вы испытывали, когда были вратарем, и какие испытываете сейчас?

— Если проводить аналогию в плане эмоций и чувств, то вратарь и тренер — одна профессия. И там, и там ты отвечаешь за результат и нельзя ошибаться.

— Станислав Саламович, каким вы видите развитие детского футбола в отдаленных регионах России?

— У нас в сборной играют ребята со всей страны. По-моему, даже ни одного москвича нет. Есть люди из Барнаула и других далеких регионов. И раньше это было актуально, и сейчас.

Мы недавно запустили несколько детских проектов, которые в будущем должны дать результат. Тем более сейчас идет всплеск в футбольную сторону. Поэтому бы хотелось, чтобы дагестанские и осетинские ребята шли к нам, а не на вольную борьбу.

— Какой гол вы считаете самым красивым на чемпионате?

— Все наши голы были самые красивые.

— Как вы добились такой атмосферы внутри команды? Ребята бились, сражались и были единым целым.

— Два года мы работали. Чемпионат мира такой турнир, в котором важна определенная специфика. Это огромное давление: флаг, гимн, болельщики. В этом плане нас часто не понимали, почему мы берем тех или иных футболистов.

Тут все просто — нужна определенная «группа крови». Главное в построении команды — свобода и ответственность. Мы доверяли каждому. После матча кто хотел, мог поехать на ночь домой. И за время подготовки и проведения турнира никто из игроков ни разу не опоздал ни на тренировку, ни на обед.

Мы подбирали тех, кто способен в жизни находить общий язык и по-хорошему злить партнера.

— Какие смыслы вы выделяете в жизни?

— Глубокий вопрос. Если отбросить простое человеческое счастье, семья, родители, здоровье и дети, то приносить своей стране пользу на поприще, которое выбрал. Утром проснулся, дождя нет — уже счастье.

— Как заставить молодежь заниматься спортом?

— Заставить заниматься спортом нельзя. Надо мотивировать примерами. Две вещи мотивирует человека: страх и интерес. Страх заканчивается быстро, а интерес остается надолго.

— Для сборной главное привлекать футболистов из своей страны или рассчитывать на иностранцев?

— В 1991 году «Спартак» выиграл на «Сантьяго Бернабеу» у «Реала» 3:1. Из иностранцев был я один из Осетии, тогда это считалось так.

На чемпионате мира у нас играл один бразилец. Мы не просили его менять свой паспорт, мы никогда никого не просим об этом. Если есть позыв души, то принимай гражданство, становись в ряд. Если ты будешь конкурентоспособным — мы тебя с удовольствием рассмотрим. Специально мы никого не уговариваем. Если он достоин — пожалуйста. Но специально мы никого не просим.

— Какое напутствие вы были дали молодым людям, занимающимся футболом?

— Вперед без страха и сомнений.

— Какими качествами должен обладать настоящий капитан команды?

— Он должен быть таким, как Игорь Акинфеев (зал взорвался овациями).

— Как заставить себя заниматься спортом?

— Играй в футбол и посмотришь, как девочки тебя будут… (Тут Черчесов расплылся в своей знаменитой улыбке и зал вновь зааплодировал).

«МЫ БЫ ЕЩЕ ПАРУ НЕДЕЛЬ ПОВОЕВАЛИ»

— Как вы восстанавливаете силы?

— Как я сказал после матча с Хорватами — мы бы еще пару неделек повоевали. Никто из нас не устал. Как можно устать от вас? От вас устать невозможно!

— Наши ребята сейчас работают над проектом, связанным с футболом. Можно ли нам использовать название «Футбольное поле имени Черчесова»?

— За сколько? За спасибо можете. За деньги нет (смех в зале).

— Как вы относитесь к пиву на стадионах?

— Тут вопрос экономический, жизненный и принципиальный. Я сам к этому делу отношусь отрицательно, потому что я живу правильно. Другое дело, что есть экономика. Тот человек, который это сделал (употребил алкоголь. — Прим. «СЭ»), возможно, придет (на стадион. — Прим. «СЭ»), цивилизованно что-то возьмет, за это заплатит, и даже будет в хорошем состоянии. Футбол посмотрел, деньги оставил — команда живет, стадион живет.

Я сам жил в Германии и в Австрии, где это все на моих глазах происходило, и ничего плохого не было. И на чемпионате мира это практиковалось — ни одного инцидента не было. Самое главное — как это все внедрять. Экономику еще никто не отменял.

«СЕВАСТОПОЛЬ — НАШ ГОРОД!»

— Во время чемпионата в нашем городе была фан-зона…

— Из какого вы города?

— Севастополь.

— Севастополь — наш город (и снова овации в зале).

— Станислав Саламович, готовы ли возглавить сборную на следующем чемпионате мира?

— Чтобы быть тренером нашей сборной — надо всегда показывать результат. Но так далеко загадывать не буду.

— Как абстрагироваться от негатива и бороться с ним?

— Если негатив идет — то мило улыбайтесь. Но запомните — сам по себе он никогда не идет.

— Перед турнирном нашей командой был выбран девиз: «Играй с открытым сердцем». Почему именно он?

— Если сердце закрыто, его тяжело понять, принять и тем более влюбиться. Поэтому мы выбрали этот девиз. Мы должны быть открытыми для наших болельщиков.

— Как вы думаете, какое место займет «Зенит»? И сможет ли Сергей Семак поднять клуб на тот уровень, на котором он был еще пару сезонов назад?

— Мы с Сережей играли вместе за сборную. А когда он обучался в школе тренеров, то практику проходил у меня в «Динамо». Я не знаю какое место, кто займет. Ему же желаю быть таким же тренером, каким он был футболистов: умным, целеустремленным и добивающимся успеха.

— За кого болели в финале чемпионата?

— После нашей игры с Хорватией мне не хотелось смотреть турнир. На финал меня пригласил протокол президента. А так бы я и на финал не пошел.

— Сейчас буквально все клубы дерутся за наших игроков! Вы даете им рекомендации, за кого играть? Какие правила вы установили, когда возглавили сборную? Какие слова поддержки нашли для Федора Смолова после встречи с Хорватией?

— Понятно, что большой турнир — это подиум. С Сашей Головиным мы несколько дней назад разговаривали. Я интересовался его судьбой. Насколько знаю, или подпишет, или уже подписал контракт с «Монако» (встреча с участниками форума состоялась до официального объявления о переходе Головина в «Монако». — Прим. «СЭ»). Это хорошее начинание. Успех нашей команды не остался незамеченным. Есть футболисты, которые имеют на руках определенные приглашения. Не буду называть их имена, чтобы не будоражить общественность. Мы сказали Головину, что будем за ним наблюдать. Вне зависимости от того, будет ли у него получаться или нет, протянем ему руку. Я сам этот путь проходил, знаю, как это непросто.

Иногда бывает так, что не надо слов (Федору Смолову). Это тот случай, когда слов не надо. Все устаканится. Он сам это осмыслит, придет в себя. И на следующем сборе мы спокойно пообщаемся, посмотрев на эту ситуацию с другого ракурса. Понятно, что это не самый приятный момент в его карьере. Но такие вещи случаются. Все что нас не убивает — делает нас сильнее. Его это не убило. А наша задача — ему помочь. Все зависит от него — как он это все переосмыслит.