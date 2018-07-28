СФ одобрил закон о безвизовом въезде в РФ для обладателей FAN ID до конца года

Источник: РИА "Новости"

Законопроект был подготовлен на основе положительного опыта проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, он направлен на продление срока действия безвизового режима до 31 декабря 2018 года для лиц, посетивших Российскую Федерацию в качестве зрителей спортивных соревнований, на основании «паспорта болельщика».

Принятие закона не потребует дополнительных средств федерального бюджета.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что иностранцам, у которых есть паспорт болельщика, будет предоставлено право многократного безвизового въезда в РФ, которое будет действовать до конца года.