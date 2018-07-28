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13:37 (мск), источник: Р-Спорт

СФ одобрил закон о безвизовом въезде в РФ для обладателей FAN ID до конца года

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в субботу закон, позволяющий обладателям паспорта болельщика (FAN ID) въезжать в Россию до конца 2018 года без оформления визы.

Источник: РИА "Новости"

Законопроект был подготовлен на основе положительного опыта проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, он направлен на продление срока действия безвизового режима до 31 декабря 2018 года для лиц, посетивших Российскую Федерацию в качестве зрителей спортивных соревнований, на основании «паспорта болельщика».

Принятие закона не потребует дополнительных средств федерального бюджета.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что иностранцам, у которых есть паспорт болельщика, будет предоставлено право многократного безвизового въезда в РФ, которое будет действовать до конца года.

Как ранее сообщили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, всего было выдано 1,5 миллиона паспортов болельщика, из них 871 тысячу паспортов получили граждане России.

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