Карпин: Нельзя сказать, что выступление сборной России на ЧМ-2018 было фееричным
Бывший полузащитник сборной России, а ныне главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от выступления сборной России на домашнем ЧМ-2018.
Бывший полузащитник сборной России, а ныне главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от выступления сборной России на домашнем ЧМ-2018.
«На ЧМ-2018 посмотрели те матчи, которые смогли. У нас были тренировки, специально под
Да, я ожидал, что сборная России выйдет из группы. То, что она обыграла Испанию — в серии пенальти может произойти всё, что угодно. Отбились за 120 минут — ну, окей. Наверное, нельзя сказать, что выступление сборной России было