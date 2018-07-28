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14:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Карпин: Нельзя сказать, что выступление сборной России на ЧМ-2018 было фееричным

Бывший полузащитник сборной России, а ныне главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от выступления сборной России на домашнем ЧМ-2018.

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фотографии

«На ЧМ-2018 посмотрели те матчи, которые смогли. У нас были тренировки, специально под какой-то матч турнира их не подстраивали. Понятно, что болели и следили более пристально за сборными России и Исландии, чем за какими-то другими командами.

Да, я ожидал, что сборная России выйдет из группы. То, что она обыграла Испанию — в серии пенальти может произойти всё, что угодно. Отбились за 120 минут — ну, окей. Наверное, нельзя сказать, что выступление сборной России было каким-то фееричным. Но очевидно, что результат лучше, чем за последние много лет. Что касается общего впечатления от выступления сборной России, то оно только самое благоприятное, — сказал Карпин в интервью пресс-службе «Ростова», которое было опубликовано на официальном канале «Ростова» в YouTube.

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