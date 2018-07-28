Путин вручил Черчесову орден Александра Невского

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Другие игроки и тренеры получили почетные грамоты главы государства.

Как отметил президент, сборная России по футболу выступила на чемпионате мира, не жалея себя, и показала очень важный результат. «На первом в России чемпионате мира вы выступили ярко, уверенно, проявили сплоченность, упорство и волю, шли к цели, не жалея себя», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что выход в четвертьфинал — это очень важный итог выступления российской сборной. «Ваш девиз “играем за вас” для болельщиков оказался более важным, чем медальный результат», — считает глава государства.

Президент признался, что давно хотел встретиться с членами сборной России, чтобы поблагодарить их за игру, которую глава государства назвал работой, и чтобы вручить государственные награды и почетные грамоты.

По словам президента, он ждет от отечественной сборной по футболу новых достижений. «Пока ответственность за спортивную честь Отечества, безусловно, лежит на вас. Мы на вас очень рассчитываем!» — обратился глава государства к игрокам сборной РФ.

«Вы доказали, что умеете побеждать, и мы ждем от вас, безусловно, новых побед, ярких достижений, такой же отдачи на предстоящих турнирах в будущем», — отметил Путин.

Кроме того, президент похвалил за игру на чемпионате мира по футболу капитана и вратаря сборной Игоря Акинфеева. По мнению главы государства, отбитый пенальти в матче с Испанией станет «легендой футбола».

«Заслуженную награду получит капитан сборной России, вратарь Игорь Владимирович Акинфеев. Он не раз спасал ситуацию на поле, сам определял, по сути, исход матча. Момент, когда, а главное — как, на недавнем чемпионате он отбил последний пенальти, думаю, станет легендой и нашего, и мирового футбола», — сказал Путин на церемонии награждения футболистов.

Пенальти, который имел в виду Путин, был решающим для исхода матча. Акинфеев, пытаясь предугадать направление удара, сделал бросок в угол ворот, однако мяч был направлен игроком, пробивавшим пенальти, в другую сторону. Тем не менее в падении голкипер смог ногой отбить мяч, чем спас ворота.

Сборная России на ЧМ-2018

Сборная России впервые в новейшей истории на домашнем чемпионате мира вышла в четвертьфинал, где уступила сборной Хорватии, ставшей затем серебряным призером ЧМ-2018. Путин высоко оценил успех россиян. «Они играли красиво», — сказал глава государства, посещая стадион в Калининграде уже после окончания турнира. «И вы грамотно построили их работу», — добавил он, обращаясь к наставнику сборной Станиславу Черчесову.

Еще раньше, после финальной игры чемпионата, президент признался, что не ожидал такого результата от российской сборной. «Мы можем быть горды тем, что у нас появился такой замечательный тренер, причем российский тренер, и мы можем гордиться своей командной», — подчеркнул он. «Что мне особенно понравилось — то, что ребята показали характер и качество игры, они боролись до конца, и мне кажется, что это самое главное, — считает президент. — Вот за это мы должны быть им благодарны и должны их, безусловно, поддержать. И результат сам по себе — конечно, давно не было такого результата. Считаю, что мы должны их поздравить и соответствующим образом настроить на будущие победы».