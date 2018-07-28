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14:53 (мск), источник: ТАСС

Футболистам сборной России вручены звания заслуженных мастеров спорта

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Футболистам сборной России вручены звания заслуженных мастеров спорта за выступление на домашнем чемпионате мира. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Церемония награждения спортсменов и тренеров национальной команды состоялась в субботу в Министерстве спорта, в ней также приняли участие вице-премьер РФ Ольга Голодец и министр спорта Павел Колобков. Звания были присвоены 19 футболистам российской команды, Сергей Игнашевич, Игорь Акинфеев, Юрий Жирков и Владимир Габулов уже имеют подобные звания. Звания «заслуженный тренер России» были удостоены Станислав Черчесов, Мирослав Ромащенко и Владимир Паников.

«Для меня, для Министерства спорта огромная честь благодарить всех вас за тот праздник, который вы подарили нашей стране. Скажу откровенно, мало кто верил в вашу победу. Но то, чего вы смогли достичь, это ваш талант, ваш труд, упорство. Мы вам благодарны и желаем будущих успехов, еще более амбициозных задач и их достижения», — сказала Голодец.

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Колобков также поздравил футболистов и тренерский штаб национальной команды. «Я поздравляю вас с большим и выдающимся результатом. Этот результат был добыт благодаря слаженной работе футболистов, тренерского штаба, всех тех, кто причастен к команде. Футбол — это, наверное, самый массовый вид спорта, который радует миллионы людей, заставляет выходить на улицы», — сказал министр спорта РФ.

«Но также этот вид спорта может расстраивать миллионы болельщиков, — продолжил он. — Результаты этого чемпионата мира заново возродили веру в футбол. Мы поняли, что мы такая же футбольная страна. Я уверен, что этот результат придаст уверенности в собственных силах, также он позволяет надеяться на большие и выдающиеся результаты».

Сборная России на чемпионате мира добилась лучшего результата в новейшей истории. Команда под руководством Черчесова вышла в плей-офф, обыграв на групповом этапе сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), а затем уступив уругвайцам (0:3). В 1/8 финала сборная России победила команду Испании в серии пенальти, а в четвертьфинале россияне уступили хорватам (2:2, по пенальти — 3:4).

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12:42 (мск)© Ньюстюб
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