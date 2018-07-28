Гамова раскритиковала Минспорт за звания ЗМС футболистам сборной России

Сборная России по футболу на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, что стало лучшим результатом в ее истории. В субботу игрокам национальной команды России, входившим в состав на чемпионат мира, были присвоены звания заслуженных мастеров спорта.
«Какое-то странно разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов. Кому-то, чтобы получить звание ЗМС, нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в ¼ финала! Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают», — написала Гамова в своем аккаунте в Instagram.
«За наш золотой ЧМ-2010 не все игроки нашей команды получили ЗМС, списали на то, что они игроки не основного состава, но мы же команда. Своё звание ЗМС я получила после Игр в Сиднее, не будучи игроком стартовой шестерки, но я была в команде, я тренировалась все сборы и выходила играть тоже. Это не претензии к ребятам, это большой вопрос к руководителям российского спорта (Минспорт РФ)», — добавила Гамова.