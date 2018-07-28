Гамова раскритиковала Минспорт за звания ЗМС футболистам сборной России

21 фотография 21 фотография 21 фотография

Сборная России по футболу на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, что стало лучшим результатом в ее истории. В субботу игрокам национальной команды России, входившим в состав на чемпионат мира, были присвоены звания заслуженных мастеров спорта.

«Какое-то странно разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов. Кому-то, чтобы получить звание ЗМС, нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в ¼ финала! Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают», — написала Гамова в своем аккаунте в Instagram.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlxYBT2BVeG/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlxYBT2BVeG/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Я предполагала,что будет так...к сожалению((Какое-то странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменам!Кому-то чтобы получить звание ЗМС(заслуженный мастер спорта) Нужно выиграть Чемпионат Мира или стать призером Олимпийских Игры,а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала!Мне жаль,что звание ЗМС обесценивают!За наш золотой ЧМ 2010г.,не все игроки нашей команды получили ЗМС,списали на то что они игроки не основного состава??‍♀️...но мы же команда❗️❗️❗️Своё звание ЗМС я получила после ОИ в Сиднее 2000г,не будучи игроком стартовой шестерки,но я была в команде,я оттренировалась все сборы и выходила играть тоже,Карл! P.S Это не претензии к ребятам,это большой вопрос к руководителям российского спорта @minsport_rf #павелколобков</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/ekaterinagamova11/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Ekaterina Gamova</a> (@ekaterinagamova11) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-28T10:10:30+00:00">28 Июл 2018 в 3:10 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.