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15:30 (мск), источник: ТАСС

Дзюба во время награждения в Кремле предложил Путину сменить коньки на футбольные бутсы

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба во время церемонии награждения государственными наградами в Кремле предложил президенту страны Владимиру Путину увлечься игрой в футбол. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Президент РФ в субботу вручил в Кремле госнаграды тренерскому штабу и игрокам сборной России по футболу.

«Владимир Владимирович, для нас это огромная честь находиться здесь, и мы очень горды играть за свою страну. И для нас будет огромная радость, если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы», — сказал Дзюба, намекая на то, что президент страны часто играет в хоккей.

Главный тренер россиян Станислав Черчесов удостоен ордена Александра Невского, капитан команды Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич — орденов Почета.

Другие игроки и тренеры получили почетные грамоты главы государства.

На домашнем чемпионате мира сборная России показала лучший результат в новейшей истории, дойдя до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти устуила хорватам — будущим серебряным призерам турнира.

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