Дзюба во время награждения в Кремле предложил Путину сменить коньки на футбольные бутсы

Президент РФ в субботу вручил в Кремле госнаграды тренерскому штабу и игрокам сборной России по футболу.
«Владимир Владимирович, для нас это огромная честь находиться здесь, и мы очень горды играть за свою страну. И для нас будет огромная радость, если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы», — сказал Дзюба, намекая на то, что президент страны часто играет в хоккей.
Главный тренер россиян Станислав Черчесов удостоен ордена Александра Невского, капитан команды Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич — орденов Почета.
Другие игроки и тренеры получили почетные грамоты главы государства.
На домашнем чемпионате мира сборная России показала лучший результат в новейшей истории, дойдя до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти устуила хорватам — будущим серебряным призерам турнира.