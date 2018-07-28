Дзюба во время награждения в Кремле предложил Путину сменить коньки на футбольные бутсы

«Владимир Владимирович, для нас это огромная честь находиться здесь, и мы очень горды играть за свою страну. И для нас будет огромная радость, если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы», — сказал Дзюба, намекая на то, что президент страны часто играет в хоккей.