Черчесов: Сборная России подарила Путину мяч со своими фото и «без жучков»

«Мы подарили Владимиру Владимировичу наш мяч с нашими фотографиями и подписями, без прослушивающих устройств», — с улыбкой сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. По словам тренера, также футболисты передали главе государства оформленные в багете свои фото в виде коллажа с изображением кубка и 11-го номера, под которым президент играет в хоккей. Эти подарки игроки вручили президенту сразу после окончания церемонии вручения им госнаград.
16 июля в Хельсинки Путин подарил президенту США Дональду Трампу футбольный мяч ЧМ-2018. В Вашингтоне некоторые испугались, что в нем может находиться прослушивающее устройство.
Позже агентство Блумберг сообщило, что в мяче действительно может находиться чип, о чем свидетельствует соответствующий логотип. Однако, по его данным, речь идет не о прослушивающем устройстве, а о чипе NFC (Near field communication — технология беспроводной передачи данных между устройствами на расстоянии около 10 см), который позволяет взаимодействовать с мячом при помощи смартфона, открывая пользователю доступ к эксклюзивному контенту. Данным чипом компания Adidas оборудовали официальные мячи прошедшего в России чемпионата мира.