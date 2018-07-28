Черчесов: Сборная России подарила Путину мяч со своими фото и «без жучков»

«Мы подарили Владимиру Владимировичу наш мяч с нашими фотографиями и подписями, без прослушивающих устройств», — с улыбкой сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. По словам тренера, также футболисты передали главе государства оформленные в багете свои фото в виде коллажа с изображением кубка и 11-го номера, под которым президент играет в хоккей. Эти подарки игроки вручили президенту сразу после окончания церемонии вручения им госнаград.

16 июля в Хельсинки Путин подарил президенту США Дональду Трампу футбольный мяч ЧМ-2018. В Вашингтоне некоторые испугались, что в нем может находиться прослушивающее устройство.