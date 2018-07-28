Станислав Черчесов: На сцене просто не было слов
В субботу игрокам национальной команды России, входившим в состав на чемпионат мира, были присвоены звания заслуженных мастеров спорта.
В субботу игрокам национальной команды России, входившим в состав на чемпионат мира, были присвоены звания заслуженных мастеров спорта.
— Можете сейчас, когда прошло две недели, оченить игру и результат сборной России на ЧМ-2018?
— Кубок — один, и его завоевала сборная Франции. Хотя у нас были реальные шансы бороться за него подольше. Но в
— Удалось рассмотреть врученный вам Орден Александра Невского?
— Пока не видел.
— На сцене вы сказали потеряли дар речи. Значит, речь была заготовлена?
— Никогда ничего не готовлю. Но там действительно не было слов.
— Что подарили президенту?
— Мяч, который сами изготовили, с нашими фотографиями и автографами. Без прослушивающих устройств.
— Сейчас можете сказать: «Всё, чемпионат мира для меня закончен»?
— Да, 28 июля мы побывали в Кремле, сердце нашей родины. Нас хорошо приняли, вручили государственные награды и благодарности. Симпатии страны к футболу мы видели по заполненному стадиону в Нижнем Новгороде на Суперкубке России, а также еще в нескольких городах. Новые стадионы могут стать центрами притяжения, а нежелание пойти в субботу на стадион должно вызывать недоумение — как же так? Хочется, чтобы симпатия переросла в любовь.
— На ЧМ-2022 Россия дойдет до полуфинала?
— Это — чисто женский вопрос, без обид. Давайте постепенно: мы проведем Лигу Наций, второй турнир — чемпионат Европы, а потом будем думать.
— Где будет играть сборная: в «Лужниках» или на других новых стадионах?
— Будут игры и в Ростове, и в Калининграде… Нужно давать понять, что это — сборная не Москвы, а России. Инфраструктура позволяет, можно смело приезжать на любой новый стадион.