Еще один олимпийский чемпион поддержал Гамову

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«Поддерживаю Екатерину полностью. Удивлен, читая комментарии, как люди поливают грязью человека, столько вложившего в развитие спорта в своей стране, Катя однозначно не заслужила такого», — написал Мусэрский.

По словам олимпийского чемпиона, он разочаровался в значке ЗМС. «Да, этот значок толком не дает никаких привилегий по жизни, но это высшая награда в спорте, и, уверен, каждый спортсмен в России мечтает ее получить! А высшая награда не может быть за восьмое место… Значок ЗМС лично для меня потерял свою ценность», — добавил он.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlyfQpphVSe/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlyfQpphVSe/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Поддерживаю @ekaterinagamova11 полностью! Листаем влево! Удивлён, читая комментарии, как люди поливают грязью человека столько вложившего в развитие спорта в своей стране! Катя не заслужила такого однозначно! . Также удивлён, что начали сравнивать футбол и волейбол! Популярность этих видов спорта, нагрузки, конкуренцию и тд... Пост не об этом! Пост о том, что значок Заслуженного Мастера Спорта даётся в России за 1-3 место в Олимпийских играх и за 1 место на Чемпионате Мира. Но никак не за выход в 1/4 финал! . Ребята-футболисты тут не причем, ещё раз повторю эти слова! Они сыграли хорошо! Прыгнули выше головы! Молодцы! Но! Всему есть своя цена и мера! Да, этот значок толком не даёт никаких привилегий по жизни, но это высшая награда в спорте и, уверен, каждый спортсмен в России мечтает ее получить! А высшая награда не может быть за 8 место... Значок ЗМС лично для меня потерял свою ценность... . P.P.S. Я вообще молчу про организацию чествования в Кремле. Все было построено вокруг футболистов, которые приехали на 20 минут и потом куда-то исчезли. Мы же проторчали там 3 часа с начала концерта до самого закрытия! А у нас сборы идут, тренировки, режим... Многие пропустили медицинские и восстановительные процедуры... По итогу никого из игроков даже не объявили и не дали возможность обратиться с речью к зрителям...??‍♂️ Вот отношение к ПЕРВЫМ местам в ВОЛЕЙБОЛЕ в нашей стране!??????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/dmitriy_muserskiy/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Мусэрский Д. ? Muserskiy D.</a> (@dmitriy_muserskiy) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-28T20:33:01+00:00">28 Июл 2018 в 1:33 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

28 июля Гамова критично высказалась относительно награждения российских футболистов за попадание в ¼ финала ЧМ-2018. По ее словам, такой шаг обесценивает звание заслуженного мастера спорта. Ее поддержали двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков и бывший футболист сборной России Евгений Алдонин.

Российская сборная по футболу впервые в своей истории добралась до ¼ финала мундиаля. В матче за выход в полуфинал им не удалось обыграть хорватов: встреча завершилась серией послематчевых пенальти, где точнее оказался соперник (4:3).