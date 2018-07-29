Еще один олимпийский чемпион поддержал Гамову

«Поддерживаю Екатерину полностью. Удивлен, читая комментарии, как люди поливают грязью человека, столько вложившего в развитие спорта в своей стране, Катя однозначно не заслужила такого», — написал Мусэрский.
По словам олимпийского чемпиона, он разочаровался в значке ЗМС. «Да, этот значок толком не дает никаких привилегий по жизни, но это высшая награда в спорте, и, уверен, каждый спортсмен в России мечтает ее получить! А высшая награда не может быть за восьмое место… Значок ЗМС лично для меня потерял свою ценность», — добавил он.
28 июля Гамова критично высказалась относительно награждения российских футболистов за попадание в ¼ финала ЧМ-2018. По ее словам, такой шаг обесценивает звание заслуженного мастера спорта. Ее поддержали двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков и бывший футболист сборной России Евгений Алдонин.
Российская сборная по футболу впервые в своей истории добралась до ¼ финала мундиаля. В матче за выход в полуфинал им не удалось обыграть хорватов: встреча завершилась серией послематчевых пенальти, где точнее оказался соперник (4:3).
Мусэрский является олимпийским чемпионом 2012 года, двукратным победителем Мировой лиги (2011 и 2013 годы) и победителем Лиги наций 2018 года.