Бородюк: Присвоение званий ЗМС футболистам сборной России — правильное решение

Источник: РИА "Новости"

В субботу звания заслуженных мастеров спорта были присвоены 19 футболистам сборной России, Сергей Игнашевич, Игорь Акинфеев, Юрий Жирков и Владимир Габулов ранее уже им обладали. Звания «Заслуженный тренер России» были удостоены главный тренер сборной Станислав Черчесов и его помощники — Мирослав Ромащенко и Владимир Паников. Позднее волейболистка Екатерина Гамова и другие известные российские спортсмены подвергли критике Министерство спорта за присвоение вышеуказанных званий. По их мнению, выход российских футболистов в четвертьфинал чемпионата мира является недостаточным для получения ЗМС и обесценивает достижения олимпийцев, которым для получения званий ЗМС необходимо стать призерами Олимпиады или победителями мировых первенств.

«Если в регламенте есть пункт о повышении имиджа, то решение присвоить звания заслуженных мастеров спорта — абсолютно правильное. Я понимаю возмущение Гамовой и прочих. Понятно, что с точки зрения результата подобное звание присваивается за призовые месте. Но в случае с футболистами все соответствует регламенту», — считает Бородюк.

В соответствии с пунктом 11 (часть 1) приказа Минспорта № 919 от 25 октября 2017 года в порядке исключения почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» может быть присвоено спортсменам за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство.