Олимпийский чемпион Чепиков считает, что футболисты сборной России заслужили звания ЗМС

Источник: РИА "Новости"

В субботу звания заслуженных мастеров спорта были присвоены 19 футболистам сборной России, Сергей Игнашевич, Игорь Акинфеев, Юрий Жирков и Владимир Габулов ранее уже им обладали. Позднее волейболистка Екатерина Гамова и другие известные российские спортсмены подвергли критике Министерство спорта за присвоение вышеуказанных званий. По их мнению, выход российских футболистов в четвертьфинал чемпионата мира является недостаточным для получения ЗМС и обесценивает достижения олимпийцев, которым для получения званий ЗМС необходимо стать призерами Олимпиады или победителями мировых первенств.

«Пусть наши футболисты и не завоевали медалей чемпионата мира, но видно было, что команда выкладывалась, игроки действовали с высокой самоотдачей, — заметил Чепиков. — Я думаю, что они получили звания заслуженных мастеров спорта по праву».

«Наша сборная, потерявшая из-за травм не одного ведущего игрока, своей игрой порадовала миллионы жителей России, хотя до начала турнира в нее очень многие не верили, — продолжил собеседник ТАСС. — Думаю, что в этом случае можно было сделать своего рода исключение. Я знаю, что обычно это звание присваивается чемпионам и призерам Олимпийских игр, победителям чемпионатов мира. Но наши футболисты сумели добиться результата, которого у нас давно не было».

В соответствии с пунктом 11 (часть 1) приказа Минспорта № 919 от 25 октября 2017 года в порядке исключения почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» может быть присвоено спортсменам за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство.