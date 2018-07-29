Скобрев: Футболисты сборной России достойны званий ЗМС после выступления на ЧМ

В субботу звания заслуженных мастеров спорта были присвоены 19 футболистам сборной России, Сергей Игнашевич, Игорь Акинфеев, Юрий Жирков и Владимир Габулов ранее уже им обладали. Звания «Заслуженный тренер России» были удостоены главный тренер сборной Станислав Черчесов и его помощники — Мирослав Ромащенко и Владимир Паников. Позднее волейболистка Екатерина Гамова и другие известные российские спортсмены подвергли критике Министерство спорта за присвоение вышеуказанных званий. По их мнению, выход российских футболистов в четвертьфинал чемпионата мира является недостаточным для получения ЗМС и обесценивает достижения олимпийцев, которым для получения званий ЗМС необходимо стать призерами Олимпиады или победителями мировых первенств.

«Это же не международная награда, есть регламент Министерства спорта России, если в нем прописана возможность присвоить футболистам эти значки, то почему нет? Считаю, что они сделали праздник всей стране. Где-то можно проиграть, но получить от этого проигрыша многое. По моему мнению, сборная прыгнула выше головы, ребята заслуженно получили эти звания, они достойны его», — заявил Скобрев.

«Ни я, ни общественность этот вопрос не решает, для этого есть регламент Минспорта России», — добавил собеседник агентства.

В соответствии с пунктом 11 (часть 1) приказа Минспорта № 919 от 25 октября 2017 года в порядке исключения почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» может быть присвоено спортсменам за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство.