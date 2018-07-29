Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Шинник0
Спартак-20
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Енисей0
Зенит0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Ротор
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Динамо М
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
17:00
Карпаты
Черноморец Од
Футбол. Зарубежный
17:00
Олимпик Д
Ворскла
Футбол. Первый дивизион
11:00
СКА-Хабаровск1
Сибирь1
Футбол. Первый дивизион
18:00
Сочи
Химки
Футбол. Первый дивизион
18:00
Авангард К
Факел
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч1
Зенит-20
Футбол. Первый дивизион
18:30
Тюмень
Армавир
Футбол. Первый дивизион
18:30
Чертаново
Балтика
Футбол. Первый дивизион
19:00
Тамбов
Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:30
Шахтер Д
Арсенал К
Футбол. Зарубежный
19:30
Мариуполь
Десна
Все события
Фоторепортажи
15Черенков. Навсегда
21Как Игнашевич Суперкубок у ЦСКА отобрал
14:03 (мск), источник: ТАСС

Скобрев: Футболисты сборной России достойны званий ЗМС после выступления на ЧМ

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Выступление на домашнем чемпионате мира показало, что футболисты сборной России достойны званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС). Таким мнением с ТАСС поделился серебряный и бронзовый призер Олимпиады 2010 года, чемпион мира 2011 года по конькобежному спорту Иван Скобрев.

В субботу звания заслуженных мастеров спорта были присвоены 19 футболистам сборной России, Сергей Игнашевич, Игорь Акинфеев, Юрий Жирков и Владимир Габулов ранее уже им обладали. Звания «Заслуженный тренер России» были удостоены главный тренер сборной Станислав Черчесов и его помощники — Мирослав Ромащенко и Владимир Паников. Позднее волейболистка Екатерина Гамова и другие известные российские спортсмены подвергли критике Министерство спорта за присвоение вышеуказанных званий. По их мнению, выход российских футболистов в четвертьфинал чемпионата мира является недостаточным для получения ЗМС и обесценивает достижения олимпийцев, которым для получения званий ЗМС необходимо стать призерами Олимпиады или победителями мировых первенств.

«Это же не международная награда, есть регламент Министерства спорта России, если в нем прописана возможность присвоить футболистам эти значки, то почему нет? Считаю, что они сделали праздник всей стране. Где-то можно проиграть, но получить от этого проигрыша многое. По моему мнению, сборная прыгнула выше головы, ребята заслуженно получили эти звания, они достойны его», — заявил Скобрев.

«Ни я, ни общественность этот вопрос не решает, для этого есть регламент Минспорта России», — добавил собеседник агентства.

В соответствии с пунктом 11 (часть 1) приказа Минспорта № 919 от 25 октября 2017 года в порядке исключения почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» может быть присвоено спортсменам за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство.

Сборная России на домашнем чемпионате мира добилась лучшего результата в новейшей истории. Команда под руководством Черчесова вышла в плей-офф, обыграв на групповом этапе сборные Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), а затем уступив уругвайцам (0:3). В 1/8 финала сборная России победила команду Испании в серии пенальти, а в четвертьфинале россияне уступили хорватам в серии 11-метровых ударов.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Люди на трибунах плакали во время речи Игнашевича
Экстремал спустился на лыжах с 8000 метров. Завораживающее зрелище
Еще один олимпийский чемпион поддержал Гамову
«Барселона» обыграла «Тоттенхэм» в Международном кубке чемпионов
Денег нет, надежда есть. Что ждет «Динамо» в сезоне-2018/19
«Ливерпуль» разгромил МЮ в матче Международного кубка чемпионов
«Манчестер Сити» победил в игре Международного кубка чемпионов
«Зенит» проводит выездной матч против «Енисея» в ЧР (трансляция)
Игрок «Манчестер Сити» получил травму
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка