В организации ЧМ-2022 оказались замешаны агенты ЦРУ

Источник: AFP 2018

По информации издания, катарцы наняли американскую PR-фирму, а также привлекли к делу бывших агентов ЦРУ, чтобы дискредитировать заявки других стран. Отмечается, что работа была направлена против заявок США и Австралии.

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Так, согласно документам, Катар заплатил некоему «уважаемому ученому» 9 тысяч долларов, чтобы он написал отрицательный отчет об экономических издержках, которые бы повлекло за собой проведение ЧМ в США. Также в ряде стран якобы были наняты журналисты, которые создавали негативный фон вокруг заявок на проведение ЧМ-2022 от их страны.

Кроме того, Катар обвинили в найме группы американских преподавателей физкультуры, которые требовали от конгрессменов выступить против проведения ЧМ в США, а также в организации массовых протестов против ЧМ во время матчей по регби в Австралии.

Также, утверждается в документах, бывшие сотрудники органов разведки якобы составили отчеты по всем лицам, которые участвовали в продвижении заявок стран-конкуренток Катара.

Как отмечает BBC, такая кампания нарушает правила Международной федерации футбола (ФИФА). Оргкомитет ЧМ-2022 в Катаре отрицает все обвинения.