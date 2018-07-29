Участник чемпионата мира-2018 по футболу сменил главного тренера
Новым главным тренером сборной Туниса назначен Фаузи Бензарти. Об этом объявил официальный сайт местной Федерации футбола.
Новым главным тренером сборной Туниса назначен Фаузи Бензарти. Об этом объявил официальный сайт местной Федерации футбола.
12 июля сборную Туниса покинул Набиль Маалула, под руководством которого команда впервые с 2006 года вышла на чемпионат мира. На ЧМ-2018 тунисцы заняли третье место в своей группе, победив Панаму (2:1) и проиграв Бельгии (2:5) и Англии (1:2).
Ранее 68-летний Бензарти тренировал сборную Туниса в 1994 и с 2010 по 2011 год. Также в его карьере были клубы из Марокко, ОАЭ и Омана и сборная Ливии.