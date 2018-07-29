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14:50 (мск), источник: Vesti.kz

Участник чемпионата мира-2018 по футболу сменил главного тренера

Новым главным тренером сборной Туниса назначен Фаузи Бензарти. Об этом объявил официальный сайт местной Федерации футбола.

Источник: AP 2018

12 июля сборную Туниса покинул Набиль Маалула, под руководством которого команда впервые с 2006 года вышла на чемпионат мира. На ЧМ-2018 тунисцы заняли третье место в своей группе, победив Панаму (2:1) и проиграв Бельгии (2:5) и Англии (1:2).

Ранее 68-летний Бензарти тренировал сборную Туниса в 1994 и с 2010 по 2011 год. Также в его карьере были клубы из Марокко, ОАЭ и Омана и сборная Ливии.

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