Черчесов запретил футболистам сборной России пить шампанское на приёме в Кремле

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня у кого-то игра, поэтому нам-то можно, а вы там поаккуратнее», — сказал Черчесов, взяв в руки один бокал, второй достался президенту России.

Футболистам российской сборной было присвоено звание заслуженных мастеров России. На домашнем чемпионате мира россияне дошли до ¼ финала, где уступили по пенальти сборной Хорватии. Выход в четвертьфинал является лучшим результатом на чемпионатах мира в истории российской сборной по футболу.