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13:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Черчесов запретил футболистам сборной России пить шампанское на приёме в Кремле

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов запретил игрокам пить шампанское во время встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «РЕН ТВ».

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня у кого-то игра, поэтому нам-то можно, а вы там поаккуратнее», — сказал Черчесов, взяв в руки один бокал, второй достался президенту России.

Футболистам российской сборной было присвоено звание заслуженных мастеров России. На домашнем чемпионате мира россияне дошли до ¼ финала, где уступили по пенальти сборной Хорватии. Выход в четвертьфинал является лучшим результатом на чемпионатах мира в истории российской сборной по футболу.

Все игроки национальной команды удостоились почётных грамот президента, Черчесов получил орден Александра Невского, а капитан Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич — орден Почёта.

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