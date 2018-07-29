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14:07 (мск), источник: ТАСС

Прядкин: Футбол и другие виды спорта совершенно несопоставимы по уровню интереса

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. В споре о заслуженности присвоения званий заслуженных мастеров спорта игрокам сборной России по футболу надо учитывать несопоставимый уровень интереса к футболу и другим видам спорта. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской премьер-лиги (РПЛ), вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин.

Источник: Reuters

В субботу звания заслуженных мастеров спорта были присвоены 19 футболистам сборной России, Сергей Игнашевич, Игорь Акинфеев, Юрий Жирков и Владимир Габулов ранее уже им обладали. Звания «Заслуженный тренер России» были удостоены главный тренер сборной Станислав Черчесов и его помощники — Мирослав Ромащенко и Владимир Паников. Позднее волейболистка Екатерина Гамова и другие известные российские спортсмены подвергли критике Министерство спорта за присвоение вышеуказанных званий. По их мнению, выход российских футболистов в четвертьфинал чемпионата мира является недостаточным для получения ЗМС и обесценивает достижения олимпийцев, которым для получения званий ЗМС необходимо стать призерами Олимпиады или победителями мировых первенств.

«Нельзя не отметить, что футбол и другие виды спорта в плане интереса со стороны общественности — это, конечно, совершенно разные вещи. И в футболе, как и в других видах спорта, достичь определенных побед очень тяжело. Не хочу обижать другие вида спорта, но тот результат, который достигла команда на чемпионате мира, повлиял на всю страну, он действительно выдающийся, сборной впервые в истории России удалось выйти в плей-офф турнира. Думаю, именно на это и обратили внимание в Министерстве спорта и администрации президента», — считает Прядкин.

В приказе Минспорта от 25 октября 2017 года «Об утверждении положения о присвоении почетных спортивных званий» обозначены конкретные результаты, за которые спортсмены могут получить звание ЗМС, а в последнем, 11-м пункте говорится, что в порядке исключения звание может быть присвоено спортсменам «за выдающийся вклад в повышение авторитета РФ и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство».

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