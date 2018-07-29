Прядкин: Футбол и другие виды спорта совершенно несопоставимы по уровню интереса

Источник: Reuters

В субботу звания заслуженных мастеров спорта были присвоены 19 футболистам сборной России, Сергей Игнашевич, Игорь Акинфеев, Юрий Жирков и Владимир Габулов ранее уже им обладали. Звания «Заслуженный тренер России» были удостоены главный тренер сборной Станислав Черчесов и его помощники — Мирослав Ромащенко и Владимир Паников. Позднее волейболистка Екатерина Гамова и другие известные российские спортсмены подвергли критике Министерство спорта за присвоение вышеуказанных званий. По их мнению, выход российских футболистов в четвертьфинал чемпионата мира является недостаточным для получения ЗМС и обесценивает достижения олимпийцев, которым для получения званий ЗМС необходимо стать призерами Олимпиады или победителями мировых первенств.

«Нельзя не отметить, что футбол и другие виды спорта в плане интереса со стороны общественности — это, конечно, совершенно разные вещи. И в футболе, как и в других видах спорта, достичь определенных побед очень тяжело. Не хочу обижать другие вида спорта, но тот результат, который достигла команда на чемпионате мира, повлиял на всю страну, он действительно выдающийся, сборной впервые в истории России удалось выйти в плей-офф турнира. Думаю, именно на это и обратили внимание в Министерстве спорта и администрации президента», — считает Прядкин.