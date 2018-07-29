Билялетдинов: Никому не стало плохо от присвоения футболистами сборной России званий ЗМС

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В субботу звания заслуженных мастеров спорта были присвоены 19 футболистам сборной России, Сергей Игнашевич, Игорь Акинфеев, Юрий Жирков и Владимир Габулов ранее уже им обладали. Звания «Заслуженный тренер России» были удостоены главный тренер сборной Станислав Черчесов и его помощники — Мирослав Ромащенко и Владимир Паников. Позднее волейболистка Екатерина Гамова и другие известные российские спортсмены подвергли критике Министерство спорта за присвоение вышеуказанных званий. По их мнению, выход российских футболистов в четвертьфинал чемпионата мира является недостаточным для получения ЗМС и обесценивает достижения олимпийцев, которым для получения званий ЗМС необходимо стать призерами Олимпиады или победителями мировых первенств.

«Наверное, это аванс на будущее, нам в 2008 году тоже давали звания заслуженных мастеров спорта за третье место на чемпионате Европы. Сейчас вроде команда не выиграла, но получила награды — это порыв отблагодарить футболистов со стороны общества и государства. Они порадовали нас, болельщиков, и никому от этого плохо не стало. Просто, мне кажется, надо пересматривать эти вещи, определить жесткие рамки», — сказал Билялетдинов.