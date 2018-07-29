Текущие события
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Томь1
Ротор0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Шинник1
Спартак-21
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Енисей0
Зенит2
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Динамо М
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
17:00
Карпаты
Черноморец Од
Футбол. Зарубежный
17:00
Олимпик Д
Ворскла
Футбол. Первый дивизион
18:00
Сочи
Химки
Футбол. Первый дивизион
18:00
Авангард К
Факел
Футбол. Первый дивизион
18:30
Тюмень
Армавир
Футбол. Первый дивизион
18:30
Чертаново
Балтика
Футбол. Первый дивизион
19:00
Тамбов
Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:30
Шахтер Д
Арсенал К
Футбол. Зарубежный
19:30
Мариуполь
Десна
Футбол. Первый дивизион
11:00
СКА-Хабаровск1
Сибирь1
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч1
Зенит-20
Все события
Фоторепортажи
11Роналду и Месси на месте. А где Неймар?
18Как болели за Мурата Гассиева
14:58 (мск), источник: ТАСС

Билялетдинов: Никому не стало плохо от присвоения футболистами сборной России званий ЗМС

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Никому из болельщиков сборной России по футболу не стало плохо от того, что игроки за выступление на чемпионате мира 2018 года получили звания заслуженных мастеров спорта. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов.

Источник: Reuters

В субботу звания заслуженных мастеров спорта были присвоены 19 футболистам сборной России, Сергей Игнашевич, Игорь Акинфеев, Юрий Жирков и Владимир Габулов ранее уже им обладали. Звания «Заслуженный тренер России» были удостоены главный тренер сборной Станислав Черчесов и его помощники — Мирослав Ромащенко и Владимир Паников. Позднее волейболистка Екатерина Гамова и другие известные российские спортсмены подвергли критике Министерство спорта за присвоение вышеуказанных званий. По их мнению, выход российских футболистов в четвертьфинал чемпионата мира является недостаточным для получения ЗМС и обесценивает достижения олимпийцев, которым для получения званий ЗМС необходимо стать призерами Олимпиады или победителями мировых первенств.

«Наверное, это аванс на будущее, нам в 2008 году тоже давали звания заслуженных мастеров спорта за третье место на чемпионате Европы. Сейчас вроде команда не выиграла, но получила награды — это порыв отблагодарить футболистов со стороны общества и государства. Они порадовали нас, болельщиков, и никому от этого плохо не стало. Просто, мне кажется, надо пересматривать эти вещи, определить жесткие рамки», — сказал Билялетдинов.

В приказе Минспорта от 25 октября 2017 года «Об утверждении положения о присвоении почетных спортивных званий» обозначены конкретные результаты, за которые спортсмены могут получить звание ЗМС, а в последнем, 11-м пункте говорится, что в порядке исключения звание может быть присвоено спортсменам «за выдающийся вклад в повышение авторитета РФ и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство».

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Люди на трибунах плакали во время речи Игнашевича
Экстремал спустился на лыжах с 8000 метров. Завораживающее зрелище
«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов
«Барселона» обыграла «Тоттенхэм» в Международном кубке чемпионов
Денег нет, надежда есть. Что ждет «Динамо» в сезоне-2018/19
«Ливерпуль» разгромил МЮ в матче Международного кубка чемпионов
СМИ: «Локомотив» нацелился на приобретение чемпиона мира-2014
«Зенит» проводит выездной матч против «Енисея» в ЧР (трансляция)
Губерниев — о Гамовой и Мусэрском. Он их понимает
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка