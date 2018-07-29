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15:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Губерниев — о Гамовой и Мусэрском. Он их понимает

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев — в интервью «СЭ» о заявлениях Гамовой и Мусэрского и награждении футболистов сборной России званиями заслуженных мастеров спорта.

Источник: Спорт-Экспресс
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— Гамова и Мусэрский заявили, что звание ЗМС для них обесценилось после того, как наградили футболистов за четвертьфинал. Как вы относитесь к этому?

— Ребята показали очень многим видам спорта, как нужно по-настоящему бороться за себя, за страну. Формально не добились результата, который позволял бы им стать заслуженными мастерами спорта. Но там есть важная сноска — за заслуги, за популяризацию. С учетом конкуренции в футболе, с учетом того, что ни один вид спорта не может вывести на улицы многие миллионы людей, все сделано правильно и нормально.

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— Понимаете недовольство волейболистов?

— Чувства Гамовой я тоже понимаю. Действительно, когда твоим подругам по команде не присваивают ЗМС, когда многие спортсмены ждут своего часа и иногда даже не дожидаются — я знаю имена… Поэтому сейчас, глядя на футболистов, спортивным руководителям страны нужно оглянуться и посмотреть — кто выполнил и кому не присвоили? Может быть, это особенно касается ветеранов футбола, которые были призерами Олимпиады-80, но они не являются ЗМС. Или призерами 72-го или 76-го годов — тогда за это давали МСМК. Если хотим стать настоящей футбольной страной, мы должны обратить внимание на ветеранов, задуматься о том, в каких условиях сейчас дети тренируются, какие зарплаты у тренеров. Я поздравляю наших футболистов, у многих эти звания уже были — и за победы в еврокубках, и за бронзовые награды Евро. Теперь будем надеяться, что наши заслуженные футболисты будут продолжать играть по-настоящему лихо и за собой звать целую страну.

— Вы сказали про Гамову, но Мусэрский высказался жестче. Он считает, что к футболистам — особое отношение, их наградили всего лишь за восьмое место.

— К футболистам у нас всегда особое отношение. Мы увидели, что ни один вид спорта не способен так изменить нацию. Ни один! Это касается только футбола. Хочу сказать, что в волейболе у нас есть прекрасная команда, которая скоро поедет на чемпионат мира. Она уже выиграла престижный турнир Лига Наций, будем, конечно же, болеть за ребят!

— Там сейчас опять идут обсуждения зарплат и так далее, — продолжает Губерниев. — Мне кажется, что зря спортсмены сталкиваются в этой бесконечной говорильне о зарплатах в футболе. Зарплаты в футболе высокие, будут и должны быть такими. Конечно, для некоторых футболистов звание ЗМС — аванс. Но я вчера вел вечер «Россия в моем сердце», общался с Дзюбой. Человек вообще по-другому на жизнь стал смотреть после чемпионата мира, стал другим — и это прекрасно! Конечно, времена изменились — сейчас не Советский Союз. Действительно, было сделано исключение для футболистов, и исключение приятное. Но я хочу сказать, что понимаю чувства Гамовой и Мусэрского. С другой стороны, когда наш прославленный волейболист пишет, что все внимание на вечере было уделено футболистам, — это не так! Я лично сказал просто миллион фраз про волейбол, всей площадью мы поддерживали их. Мы благодарим наших футболистов и будем поддерживать наших волейболистов. Чтобы они не повторили, боже сохрани, четвертьфинальный успех нашего футбола, а значительно превзошли его и выиграли золотые награды. Мужская команда по волейболу — номер один сейчас в стране!

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