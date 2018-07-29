Губерниев — о Гамовой и Мусэрском. Он их понимает

Источник: Спорт-Экспресс

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlxT8rZHNo4/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlxT8rZHNo4/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Игроки сборной России по футболу получили звания заслуженных мастеров спорта РФ !!!! Наставники - заслуженных тренеров РФ !!!! Друзья , у меня вопрос ???? Это справедливо ???? ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ #змс #зрт #минспорт #футбол #сборная #черышев #чемпионатмира #звание #колобков #голодец</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/guberniev_dmitry/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Дмитрий Губерниев?</a> (@guberniev_dmitry) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-28T09:34:55+00:00">28 Июл 2018 в 2:34 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Гамова и Мусэрский заявили, что звание ЗМС для них обесценилось после того, как наградили футболистов за четвертьфинал. Как вы относитесь к этому?

— Ребята показали очень многим видам спорта, как нужно по-настоящему бороться за себя, за страну. Формально не добились результата, который позволял бы им стать заслуженными мастерами спорта. Но там есть важная сноска — за заслуги, за популяризацию. С учетом конкуренции в футболе, с учетом того, что ни один вид спорта не может вывести на улицы многие миллионы людей, все сделано правильно и нормально.

— Понимаете недовольство волейболистов?

— Чувства Гамовой я тоже понимаю. Действительно, когда твоим подругам по команде не присваивают ЗМС, когда многие спортсмены ждут своего часа и иногда даже не дожидаются — я знаю имена… Поэтому сейчас, глядя на футболистов, спортивным руководителям страны нужно оглянуться и посмотреть — кто выполнил и кому не присвоили? Может быть, это особенно касается ветеранов футбола, которые были призерами Олимпиады-80, но они не являются ЗМС. Или призерами 72-го или 76-го годов — тогда за это давали МСМК. Если хотим стать настоящей футбольной страной, мы должны обратить внимание на ветеранов, задуматься о том, в каких условиях сейчас дети тренируются, какие зарплаты у тренеров. Я поздравляю наших футболистов, у многих эти звания уже были — и за победы в еврокубках, и за бронзовые награды Евро. Теперь будем надеяться, что наши заслуженные футболисты будут продолжать играть по-настоящему лихо и за собой звать целую страну.

— Вы сказали про Гамову, но Мусэрский высказался жестче. Он считает, что к футболистам — особое отношение, их наградили всего лишь за восьмое место.

— К футболистам у нас всегда особое отношение. Мы увидели, что ни один вид спорта не способен так изменить нацию. Ни один! Это касается только футбола. Хочу сказать, что в волейболе у нас есть прекрасная команда, которая скоро поедет на чемпионат мира. Она уже выиграла престижный турнир Лига Наций, будем, конечно же, болеть за ребят!

— Там сейчас опять идут обсуждения зарплат и так далее, — продолжает Губерниев. — Мне кажется, что зря спортсмены сталкиваются в этой бесконечной говорильне о зарплатах в футболе. Зарплаты в футболе высокие, будут и должны быть такими. Конечно, для некоторых футболистов звание ЗМС — аванс. Но я вчера вел вечер «Россия в моем сердце», общался с Дзюбой. Человек вообще по-другому на жизнь стал смотреть после чемпионата мира, стал другим — и это прекрасно! Конечно, времена изменились — сейчас не Советский Союз. Действительно, было сделано исключение для футболистов, и исключение приятное. Но я хочу сказать, что понимаю чувства Гамовой и Мусэрского. С другой стороны, когда наш прославленный волейболист пишет, что все внимание на вечере было уделено футболистам, — это не так! Я лично сказал просто миллион фраз про волейбол, всей площадью мы поддерживали их. Мы благодарим наших футболистов и будем поддерживать наших волейболистов. Чтобы они не повторили, боже сохрани, четвертьфинальный успех нашего футбола, а значительно превзошли его и выиграли золотые награды. Мужская команда по волейболу — номер один сейчас в стране!