Губерниев — о Гамовой и Мусэрском. Он их понимает
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев — в интервью «СЭ» о заявлениях Гамовой и Мусэрского и награждении футболистов сборной России званиями заслуженных мастеров спорта.
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев — в интервью «СЭ» о заявлениях Гамовой и Мусэрского и награждении футболистов сборной России званиями заслуженных мастеров спорта.
— Гамова и Мусэрский заявили, что звание ЗМС для них обесценилось после того, как наградили футболистов за четвертьфинал. Как вы относитесь к этому?
— Ребята показали очень многим видам спорта, как нужно
— Понимаете недовольство волейболистов?
— Чувства Гамовой я тоже понимаю. Действительно, когда твоим подругам по команде не присваивают ЗМС, когда многие спортсмены ждут своего часа и иногда даже не дожидаются — я знаю имена… Поэтому сейчас, глядя на футболистов, спортивным руководителям страны нужно оглянуться и посмотреть — кто выполнил и кому не присвоили? Может быть, это особенно касается ветеранов футбола, которые были призерами Олимпиады-80, но они не являются ЗМС. Или призерами 72-го или 76-го годов — тогда за это давали МСМК. Если хотим стать настоящей футбольной страной, мы должны обратить внимание на ветеранов, задуматься о том, в каких условиях сейчас дети тренируются, какие зарплаты у тренеров. Я поздравляю наших футболистов, у многих эти звания уже были — и за победы в еврокубках, и за бронзовые награды Евро. Теперь будем надеяться, что наши заслуженные футболисты будут продолжать играть
— Вы сказали про Гамову, но Мусэрский высказался жестче. Он считает, что к футболистам — особое отношение, их наградили всего лишь за восьмое место.
— К футболистам у нас всегда особое отношение. Мы увидели, что ни один вид спорта не способен так изменить нацию. Ни один! Это касается только футбола. Хочу сказать, что в волейболе у нас есть прекрасная команда, которая скоро поедет на чемпионат мира. Она уже выиграла престижный турнир Лига Наций, будем, конечно же, болеть за ребят!
— Там сейчас опять идут обсуждения зарплат и так далее, — продолжает Губерниев. — Мне кажется, что зря спортсмены сталкиваются в этой бесконечной говорильне о зарплатах в футболе. Зарплаты в футболе высокие, будут и должны быть такими. Конечно, для некоторых футболистов звание ЗМС — аванс. Но я вчера вел вечер «Россия в моем сердце», общался с Дзюбой. Человек вообще