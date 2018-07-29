Оргкомитет ЧМ-2022 опроверг обвинения Sunday Times в дискредитации заявок конкурентов

Источник: AP 2018

«Высший комитет отрицает все обвинения, выдвинутые газетой Sunday Times. Мы подверглись тщательному расследованию и следим за всей информацией, касающейся нашей заявки, в том числе официального расследования бывшего главы следственной палаты комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) Майкла Гарсии. Мы строго соблюдали все правила заявочной кампании на проведение чемпионата мира в 2022 году», — говорится в заявлении.

В воскресенье Sunday Times сообщила со ссылкой на неназванного человека, работавшего на заявочный комитет Катара, что в цели развернутой информационной кампании входила демонстрация отсутствия поддержки планов организовать турнир в странах, конкурировавших с Катаром за ЧМ, — США и Австралии. Именно поддержка среди населения идеи проведения первенства является одним из важнейших критериев ФИФА, под эгидой которой организуется чемпионат мира. По сведениям издания, ради этих целей заявочный комитет Катара привлек бывших сотрудников ЦРУ, а в одном из случаев — профессора Дэниса Коутса из Университета Мэриленда, который написал 23-страничный доклад, резко критикующий идею проведения в стране чемпионата мира по футболу. Газета сообщает, что за эту работу Коутс получил $9 тыс.