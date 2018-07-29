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16:53 (мск), источник: ТАСС

Оргкомитет ЧМ-2022 опроверг обвинения Sunday Times в дискредитации заявок конкурентов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Оргкомитет чемпионата мира по футболу 2022 года выступил с опровержением статьи британской газеты Sunday Times, в которой утверждалось, что Катар прибегал к секретным операциям по дискредитации своих конкурентов в рамках продвижения заявки на проведение турнира. Заявление приводит пресс-служба оргкомитета.

Источник: AP 2018

«Высший комитет отрицает все обвинения, выдвинутые газетой Sunday Times. Мы подверглись тщательному расследованию и следим за всей информацией, касающейся нашей заявки, в том числе официального расследования бывшего главы следственной палаты комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) Майкла Гарсии. Мы строго соблюдали все правила заявочной кампании на проведение чемпионата мира в 2022 году», — говорится в заявлении.

В воскресенье Sunday Times сообщила со ссылкой на неназванного человека, работавшего на заявочный комитет Катара, что в цели развернутой информационной кампании входила демонстрация отсутствия поддержки планов организовать турнир в странах, конкурировавших с Катаром за ЧМ, — США и Австралии. Именно поддержка среди населения идеи проведения первенства является одним из важнейших критериев ФИФА, под эгидой которой организуется чемпионат мира. По сведениям издания, ради этих целей заявочный комитет Катара привлек бывших сотрудников ЦРУ, а в одном из случаев — профессора Дэниса Коутса из Университета Мэриленда, который написал 23-страничный доклад, резко критикующий идею проведения в стране чемпионата мира по футболу. Газета сообщает, что за эту работу Коутс получил $9 тыс.

Выборы стран — организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 года прошли в Цюрихе 2 декабря 2010 года. За ЧМ-2018 боролись Бельгия и Нидерланды, Испания и Португалия (обе заявки совместные), Англия и Россия, за ЧМ-2022 — Австралия, Южная Корея, Катар, США и Япония. В итоге право провести первенство 2018 года получила Россия, а 2022 года — Катар.

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