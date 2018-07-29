Черчесов запретил футболистам выпить на приеме в Кремле
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не позволил спортсменам выпить шампанское на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Видео появилось в
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не позволил спортсменам выпить шампанское на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Видео появилось в
«Так, ребята, сегодня у
Путин наградил игроков и тренерский штаб сборной: Черчесов получил орден Александра Невского, а Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич — ордена Почета. Кроме того, всем футболистам национальной команды присудили звание заслуженных мастеров спорта.
Российская сборная на прошедшем чемпионате мира впервые в истории добралась до ¼ финала мундиаля. В матче за выход в полуфинал им не удалось обыграть хорватов: встреча завершилась серией послематчевых пенальти, где точнее оказался соперник (4:3).