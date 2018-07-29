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17:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Черчесов запретил футболистам выпить на приеме в Кремле

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не позволил спортсменам выпить шампанское на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Видео появилось в Instagram-аккаунте kremlin_putin.

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«Так, ребята, сегодня у кого-то игра, поэтому нам-то можно, а вы там поаккуратнее», — пошутил Черчесов и чокнулся бокалами с Путиным, однако после его слов ни один футболист бокал не взял.

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Путин наградил игроков и тренерский штаб сборной: Черчесов получил орден Александра Невского, а Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич — ордена Почета. Кроме того, всем футболистам национальной команды присудили звание заслуженных мастеров спорта.

Российская сборная на прошедшем чемпионате мира впервые в истории добралась до ¼ финала мундиаля. В матче за выход в полуфинал им не удалось обыграть хорватов: встреча завершилась серией послематчевых пенальти, где точнее оказался соперник (4:3).

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