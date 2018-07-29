Трефилов — о футболистах: Это дело Президента, кого и как награждать

Источник: Спорт-Экспресс

— Звание ЗМС за 8-е место — по-вашему, перебор?

— Я вчера уже высказался с некоторой критикой на эмоциях. А сегодня посидел и подумал.

— И к чему пришли?

— Мне кажется, мы еще не до конца понимаем, какой резонанс имело выступление сборной России на чемпионате мира. Смотрю новости. Везде главы государств поздравляют нашего президента с организацией турнира и игрой нашей команды. Меня немного смущает только то, что главному тренеру вручили Орден Александра Невского.

— Почему?

— Прочитал, что это награда дается за боевые заслуги. Может быть, стоило дать какой-то трудовой орден. Не знаю… Но коль Президент России так решил, значит, он берет на себя ответственность. Мы же до конца всего не понимаем. Может, это вообще прорывной чемпионат. Черт его знает… Президент так решил, он руководитель страны. Резонанс-то действительно большой. Да, потратили немало денег, но с другой стороны — ведь все нас сейчас поздравляют! Черчесова надо было наградить. Он играл ва-банк. Где-то немного повезло, но в целом профессионально сработал. Ему надо было отдать должное. Не нужно сейчас кричать, что это было сделано зря.

— Вам не кажется, что великие люди из других видов спорта несколько завидуют футболистам?

— Здесь нужно подумать вот еще о чем. До чемпионата мира, сами помните, как у нас относились к футболистам. Салюты, шампанское в Монако… А сейчас их награждают. Не можем ли мы нанести футболу вред этой наградой?

— Почему?

— Ну видите, какое возмущение пошло в обществе. Здесь, считаю, Минспорта должно все разъяснить. Но успеха наша сборная, конечно, добилась. Здесь даже к бабке не ходи. Президент России посчитал нужным их наградить. Посмотрим, что будет дальше.

— Выход футболистов в четвертьфинал сродни победе гандболистов на чемпионате мира?

— Ребят, не надо сравнивать наши виды спорта. Гандболу до футбола по популярности не допрыгнуть. У нас в стране две государственные дисциплины — футбол и хоккей. Здесь никакой обиды у меня нет. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. А я живу в Краснодаре (смеется). Это дело президента России страны, кого и как награждать.

— Россия — футбольная страна?

— Да мы всегда были достаточно футбольной страной. Просто никогда не было результата. А футболу в целом уделяется довольно большое внимание. Детские школы, инфраструктура. Просто надо работать, работать и работать. У меня по соседству Галицкий создал академию, молодец. Все идет от отношения к делу.

— Как отнеслись к тому, что РФС озвучил зарплату тренерского штаба Черчесова, которая составила 2,5 миллиона евро?

— Ну чего я буду считать? А почему вы не вспомнили Капелло или Гуса датского (смеется). По сравнению с ними это нормальные деньги. Черчесова и его помощников так оценили. Так складывается рынок. В гандболе приглашают в «Ростов» тренеров-иностранцев. У них зарплата в долларах, а у меня в рублях. Ничего страшного. Значит, им повезло, значит, все правильно.

Зачем мне завидовать Черчесову? Я очень рад за Станислава, за ребят. Было бы у нас 11 Дзюб на поле, они бы все выиграли. Я тоже не знал, что все так будет. Ничего страшного в этих наградах нет. Лишь бы на пользу пошло.