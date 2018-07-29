Трефилов — о футболистах: Это дело Президента, кого и как награждать
Знаменитый гандбольный тренер Евгений Трефилов не видит ничего страшного в том, что игрокам сборной России по футболу вручили звания ЗМС.
Знаменитый гандбольный тренер Евгений Трефилов не видит ничего страшного в том, что игрокам сборной России по футболу вручили звания ЗМС.
— Звание ЗМС за 8-е место —
— Я вчера уже высказался с некоторой критикой на эмоциях. А сегодня посидел и подумал.
— И к чему пришли?
— Мне кажется, мы еще не до конца понимаем, какой резонанс имело выступление сборной России на чемпионате мира. Смотрю новости. Везде главы государств поздравляют нашего президента с организацией турнира и игрой нашей команды. Меня немного смущает только то, что главному тренеру вручили Орден Александра Невского.
— Почему?
— Прочитал, что это награда дается за боевые заслуги. Может быть, стоило дать
— Вам не кажется, что великие люди из других видов спорта несколько завидуют футболистам?
— Здесь нужно подумать вот еще о чем. До чемпионата мира, сами помните, как у нас относились к футболистам. Салюты, шампанское в Монако… А сейчас их награждают. Не можем ли мы нанести футболу вред этой наградой?
— Почему?
— Ну видите, какое возмущение пошло в обществе. Здесь, считаю, Минспорта должно все разъяснить. Но успеха наша сборная, конечно, добилась. Здесь даже к бабке не ходи. Президент России посчитал нужным их наградить. Посмотрим, что будет дальше.
— Выход футболистов в четвертьфинал сродни победе гандболистов на чемпионате мира?
— Ребят, не надо сравнивать наши виды спорта. Гандболу до футбола по популярности не допрыгнуть. У нас в стране две государственные дисциплины — футбол и хоккей. Здесь никакой обиды у меня нет. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. А я живу в Краснодаре (смеется). Это дело президента России страны, кого и как награждать.
— Россия — футбольная страна?
— Да мы всегда были достаточно футбольной страной. Просто никогда не было результата. А футболу в целом уделяется довольно большое внимание. Детские школы, инфраструктура. Просто надо работать, работать и работать. У меня по соседству Галицкий создал академию, молодец. Все идет от отношения к делу.
— Как отнеслись к тому, что РФС озвучил зарплату тренерского штаба Черчесова, которая составила 2,5 миллиона евро?
— Ну чего я буду считать? А почему вы не вспомнили Капелло или Гуса датского (смеется). По сравнению с ними это нормальные деньги. Черчесова и его помощников так оценили. Так складывается рынок. В гандболе приглашают в «Ростов»
Зачем мне завидовать Черчесову? Я очень рад за Станислава, за ребят. Было бы у нас 11 Дзюб на поле, они бы все выиграли. Я тоже не знал, что все так будет. Ничего страшного в этих наградах нет. Лишь бы на пользу пошло.
А то мы Капелло отдали кучу денег, а отдача…