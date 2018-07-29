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20:36 (мск), источник: Советский спорт

Гамова: Спокойно отношусь к тому, что футболисты зарабатывают больше всех

Знаменитая волейболистка Екатерина Гамова прокомментировала «Советскому спорту» свое высказывание в инстаграме о вручении футболистам сборной России значков заслуженных мастеров спорта за 8-е место на ЧМ-2018.

Источник: Советский спорт

— С вашим заявлением о том, что несправедливо присваивать звание ЗМС всего лишь за выход в четвертьфинал чемпионата мира, уже выразили солидарность многие известные спортсмены…
— Моя позиция в этом вопросе проста: все должны быть в равных условиях. Не важно, играешь ты в футбол или волейбол или занимаешься синхронным плаванием. Критерии получения звания ЗМС должны быть едиными для всех. Либо победа на чемпионате мира, либо медали Олимпийских игр.

При этом я совершенно спокойно отношусь к тому, что футболисты зарабатывают больше всех. Так исторически сложилось, это нормально. Заработки волейболистов, например, для представителей многих других видов спорта тоже являются недостижимой величиной. Но при чем тут почетные звания? Здесь все должны быть в абсолютно равных условиях.

— Чемпион мира по пятиборью Сергей Карякин не раз говорил: из-за чемпионата мира по футболу финансирование всех остальных видов спорта в нашей стране было резко сокращено.
— Я тоже слышала об этом от представителей самых разных дисциплин. Впрочем, подобная картина в отношении финансирования спорта наблюдалась и до чемпионата мира по футболу.

— На финансировании волейбола — в частности, женских молодежных сборных, куратором которых вы являетесь, — футбольный ЧМ не сказался?
— К счастью, нет. Наши юные девушки выиграли очередной чемпионат Европы, а скоро пройдет европейское первенство в другой возрастной категории. Все пожелания тренерского штаба учтены, подготовка ведется на качественном уровне. Но здесь нужно понимать одну вещь: российский волейбол по количеству побед и медалей в XXI веке с большим запасом опережает все другие виды спорта. У нашей федерации крепкая поддержка, надежные спонсоры. Поэтому можно спокойно и качественно работать на результат, не отвлекаясь на финансовые и организационные проблемы. Как это приходится делать представителям других видов.

— Прошло два года с тех пор, как вы повесили кроссовки на гвоздь. Не тянет хотя бы иногда вернуться на площадку?
— Нет. Хотя от меня очень многие ждут, когда я уже заявлюсь за какую-нибудь любительскую команду. Но пока такого желания не возникает.

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