Станислав Черчесов награжден. Что нужно знать об этом

Источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов был награжден орденом Александра Невского, который вручается гражданам, не состоящим на госслужбе, за, в частности, «высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности».

ЧТО ТАКОЕ ОРДЕН АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО?

В Российской империи с 1725 года по 1917 год существовал орден Святого Александра Невского, а в СССР с 1942 года по 1991 год вручался орден Александра Невского. В 2010 году награда была возрождена. Знак ордена воспроизводит дизайн дореволюционного. Всего им, включая Черчесова, были награждены 266 человек.

Орден вручается гражданам Российский Федерации, замещающим государственные должности, за:

— особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства;.

— многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги;.

— за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.

— Орденом также могут быть награждены видные зарубежные политические и общественные деятели, представители делового сообщества иностранных государств за заслуги в развитии многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией и оказании содействия в ее социально-экономическом развитии.

КТО ИЗ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ БЫЛ НАГРАЖДЕН?

Борис ГРЫЗЛОВ (15 декабря 2010) — председатель Госдумы РФ (на момент получения ордена).

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (7 января 2011 года).

Валентина ТЕРЕШКОВА (12 июня 2013 года) — первая в мире женщина-космонавт.

Владимир ЭТУШ (29 июня 2013 года) — советский и российский актер театра и кино, театральный педагог.

Алексей МИЛЛЕР (24 марта 2014 года) — председатель правления «Газпрома».

Геннадий ЗЮГАНОВ (23 июня 2014 года) — депутат Госдумы РФ.

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ (20 января 2015 года) — депутат Госдумы РФ.

Нурсултан НАЗАРБАЕВ (8 июня 2015 года) — президент Казахстана.

Жорес АЛФЕРОВ (16 июля 2015 года) — советский и российский физик.