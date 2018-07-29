ЧМ-2022: Катар подозревают в дискредитации конкурентов

Источник: Газета.Ру

Очередной скандал возник вокруг проведения чемпионата мира по футболу в Катаре. Британская газета Sunday Times сообщила о том, что представители заявочного комитета арабского государства задействовали бывших агентов ЦРУ, а также общественную компанию BLJ Worldwide для того, чтобы создать негативный фон вокруг конкурентов Катара на выборах страны-хозяйки мундиаля 2022 года.

По информации издания, катарские функционеры намеренно пытались дискредитировать своих главных конкурентов — США и Австралию.

«Электронные письма от информатора свидетельствуют о том, что в ходе выборов страны для проведения очередного чемпионата мира тендерная группа Катара платила общественным организациям и бывшим агентам ЦРУ для осуществления вбросов фальсифицированной пропаганды о главных конкурентах», — заявляют журналисты газеты.

По их мнению, данные противоправные действия должны стать поводом для того, чтобы руководство Международной федерации футбола (ФИФА) лишила Катар возможности провести чемпионат мира.

Источник утверждает, что целью кампании Катара было убедить исполнительный совет ФИФА в том, что граждане США и Австралии негативно относятся к идее проведения мирового первенства на территории этих стран, что не соответствует одному из главных критериев принятия заявки. Так, национальные футбольные федерации должны иметь внутреннюю поддержку в стране на организацию турнира.

В подтверждение этому журналисты прикрепили одно из писем президента BLJ Майкла Хольтцмана, адресованного главному советнику тендерной группы Катара Ахмаду Нимеху в мае 2010 года. В нем глава общественной компании отчитывается о деятельности организации по дискредитации стран-конкурентов.

«В последние четыре месяца мы провели широкомасштабную подрывную кампанию, направленную против кандидатов 2018/2022, особенно против Австралии и США», — написано в письме.

По информации британской газеты, руководство компании наняли журналистов, «высокопоставленных фигур на каждом рынке» и других медийных личностей, которые негативно высказывались в СМИ Австралии и США об идее проведения турнира в странах. В частности, в Мельбурне в июне 2010 года должен был пройти митинг студентов, увлекающихся регби, целью которых была организация протеста под лозунгом «Руки прочь от регби! Нет чемпионату мира!».

В США же была сформирована специальная группа, состоящая из преподавателей физкультуры, которые должны были потребовать от конгрессменов увеличить бюджет спортивных школ в стране. Согласно их плану, средства, выделенные под возможную организацию мундиаля в стране, необходимо было направить на улучшение условий в учебных учреждениях.

Кроме того, компания, которая была создана для проведения данной операции, заплатила $9 тысяч профессору Университета Мэриленда Дэнису Коутсу. Деятель науки опубликовал доклад объемом в 23 страницы с доводами о запрете турнира в США.

В случае, если информация о том, что Катар намеренно провел данную кампанию против своих конкурентов, ФИФА, как утверждают авторы расследования, должна будет передать право проведения чемпионата другой стране. В числе возможных кандидатов британцы называют и Англию.

В Высшем комитете по проектам и наследию Катара данные обвинения в свой адрес без внимания не оставили и информацию, опубликованную британской газетой, опровергли.

Выборы стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 года состоялись в швейцарском Цюрихе 2 декабря 2010 года. На проведение мундиаля 2018 года претендовали Англия, Россия, а также Бельгия с Нидерландами и Испания с Португалией, которые подали совместные заявки. За ЧМ-2022 боролись Австралия, Южная Корея, Катар, США и Япония. В результате голосования были выбраны заявки России и Катара.

По итогам выборов британские СМИ стали публиковать большое количество материалов, где рассказывалось о серьезных нарушениях в ходе голосования. В ответ на это ФИФА провела расследование, в результате которого было зафиксировано, что выборы прошли по правилам, а все подозрения о правомерности получения прав на проведение этих чемпионатов мира были окончательно сняты.

ЧМ-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля. Победителем мирового первенства стала сборная Франции, обыгравшая в финальном матче команду Хорватии со счетом 4:2.

Мундиаль в Катаре пройдет в период с ноября по декабрь 2022 года. Проведение турнира в зимние месяцы связано с особенностями климата арабской страны: летом температура воздуха держится в районе 50 градусов по Цельсию, зимой же она составляет примерно 25 градусов. Многие футбольные ассоциации, а также Международный олимпийский комитет (МОК) негативно высказывались об идее провести чемпионат зимой в связи с тем, что это серьезно нарушит структуру проведение клубных турнирнов. Однако ФИФА окончательно настояла на своей позиции.