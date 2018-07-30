«Перебор»: как награждение футболистов вызвало конфликт

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28 июля в Москве состоялась торжественная церемония вручения почетных грамот и званий Заслуженных мастеров спорта (ЗМС) игрокам и тренерскому штабу сборной России по футболу. Команда Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала домашнего мундиаля, добившись наилучшего в новейшей истории национальной сборной результата, за что была лично награждена президентом России Владимиром Путиным.

Однако на фоне радости футбольных болельщиков в отношении футболистов и спортивных чиновников разгорелся скандал. Начался он после заявления легендарной российской волейболистки, обладательницы двух серебряных медалей Олимпийских игр Екатерины Гамовой, раскритиковавшей решение Министерства спорта вручить звания ЗМС футболистам.

По мнению 37-летней россиянки, данная ситуация является несправедливой в связи с тем, что сборная России по футболу не завоевала наград на чемпионате мира.

«Я предполагала, что будет так, к сожалению. Какое-то странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов! Кому-то, чтобы получить звание ЗМС, нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в ¼ финала!» — написала Гамова в своем инстаграме, отметив, что Министерство спорта тем самым обесценивает почетную награду.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlxYBT2BVeG/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlxYBT2BVeG/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Я предполагала,что будет так...к сожалению((Какое-то странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменам!Кому-то чтобы получить звание ЗМС(заслуженный мастер спорта) Нужно выиграть Чемпионат Мира или стать призером Олимпийских Игры,а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала!Мне жаль,что звание ЗМС обесценивают!За наш золотой ЧМ 2010г.,не все игроки нашей команды получили ЗМС,списали на то что они игроки не основного состава??‍♀️...но мы же команда❗️❗️❗️Своё звание ЗМС я получила после ОИ в Сиднее 2000г,не будучи игроком стартовой шестерки,но я была в команде,я оттренировалась все сборы и выходила играть тоже,Карл! P.S Это не претензии к ребятам,это большой вопрос к руководителям российского спорта @minsport_rf #павелколобков</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/ekaterinagamova11/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Ekaterina Gamova</a> (@ekaterinagamova11) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-28T10:10:30+00:00">28 Июл 2018 в 3:10 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

После данного заявления в адрес титулованной спортсменки поступило большое количество негативных комментариев. В частности, подписчики Гамовой в известной соцсети выразили мнение, что «волейбол в отличие от футбола является менее популярным, интересным и конкурентоспособным видом спорта, потому и достижения в нем котируются иначе».

Тем не менее двукратную чемпионку мира поддержал ее коллега российский волейболист Дмитрий Мусэрский.

«Почему я сделал репост послания Екатерины Гамовой? Потому что полилась волна незаслуженной критики в ее адрес. Разве она сказала хоть что-то плохое про ребят? Нет, ее пост был направлен в адрес спортивных чиновников. А в итоге начали сравнивать футбол и волейбол, оскорблять лично ее. Мой пост направлен по тому же адресу — к Минспорта, я попытался сделать это более развернуто», — цитирует Мусэрского «Спорт-Экспресс».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlyfQpphVSe/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlyfQpphVSe/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Поддерживаю @ekaterinagamova11 полностью! Листаем влево! Удивлён, читая комментарии, как люди поливают грязью человека столько вложившего в развитие спорта в своей стране! Катя не заслужила такого однозначно! . Также удивлён, что начали сравнивать футбол и волейбол! Популярность этих видов спорта, нагрузки, конкуренцию и тд... Пост не об этом! Пост о том, что значок Заслуженного Мастера Спорта даётся в России за 1-3 место в Олимпийских играх и за 1 место на Чемпионате Мира. Но никак не за выход в 1/4 финал! . Ребята-футболисты тут не причем, ещё раз повторю эти слова! Они сыграли хорошо! Прыгнули выше головы! Молодцы! Но! Всему есть своя цена и мера! Да, этот значок толком не даёт никаких привилегий по жизни, но это высшая награда в спорте и, уверен, каждый спортсмен в России мечтает ее получить! А высшая награда не может быть за 8 место... Значок ЗМС лично для меня потерял свою ценность... . P.P.S. Я вообще молчу про организацию чествования в Кремле. Все было построено вокруг футболистов, которые приехали на 20 минут и потом куда-то исчезли. Мы же проторчали там 3 часа с начала концерта до самого закрытия! А у нас сборы идут, тренировки, режим... Многие пропустили медицинские и восстановительные процедуры... По итогу никого из игроков даже не объявили и не дали возможность обратиться с речью к зрителям...??‍♂️ Вот отношение к ПЕРВЫМ местам в ВОЛЕЙБОЛЕ в нашей стране!??????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/dmitriy_muserskiy/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Мусэрский Д. ? Muserskiy D.</a> (@dmitriy_muserskiy) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-28T20:33:01+00:00">28 Июл 2018 в 1:33 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Также 29-летний олимпийский чемпион Игр в Лондоне в составе сборной России по волейболу выразил солидарность с Гамовой, заявив, что футболисты были награждены почетными спортивными званиями незаслуженно.

«Футболистам, в отличие от представителей других видов спорта, крайне сложно получить звание заслуженного мастера спорта на Олимпиаде — там выступают молодежные сборные. И в футболе главным турниром является чемпионат мира. И если бы наша команда завоевала на чемпионате мира медали — никаких вопросов ни у кого бы не было.

Но выход в четвертьфинал и звание заслуженных мастеров спорта — смешно. Получается, что наше Минспорта просто не верит в то, что сборная России по футболу может сыграть еще лучше.

Они оценили этот результат, как максимальный, как вершину, до которой в будущем команда добраться не сможет, — добавил Мусэрский, отметив, что выход в четвертьфинал футбольного мирового первенства нельзя назвать высшим спортивным достижением.

Также волейболист раскритиковал организацию торжественного мероприятия в Кремле.

«Все было построено вокруг футболистов, которые приехали на 20 минут и потом куда-то исчезли. Мы же проторчали там 3 часа с начала концерта до самого закрытия! А у нас сборы идут, тренировки, режим… Многие пропустили медицинские и восстановительные процедуры… По итогу никого из игроков даже не объявили и не дали возможность обратиться с речью к зрителям. Вот отношение к первым местам в волейболе в нашей стране!» — дополнил Мусэрский свою запись в инстаграме.

В перепалку с 29-летним волейболистом позже вступил известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев.

«Интересно, а я кого объявлял? Неужто не волейболистов? Дима, и если ты помнишь, про волейбол мы реально много сказали. Зачем так? И кто виноват, что вы с микрофонами стояли и еле сказали два слова? Удачи на чемпионате мира» — написал Губерниев в комментариях к публикации спортсмена.

В ответ на это Мусэрский пообещал созвониться с журналистом и «лично решить все вопросы».

Не оставили без внимания данный конфликт и в составе сборной России по футболу. В частности, помощник главного тренера Станислава Черчесова Владимир Паников, отвечающий за физподоготовку, настоял на том, что команда была награждена почетными званиями мастеров спорта заслуженно.

«Я могу сказать только одно. Все грамоты, награды, звания и прочее вдвойне, а то и втройне повышают ответственность предстоящих игр. На этой мажорной ноте надо отправить все поздравления уже в историю и очень серьезно начать готовиться к следующим турнирам. Одним словом… переключиться!» — приводит слова специалиста «СЭ».

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Он же отметил, что российские футболисты выступали на чемпионате мира, борясь «не за министерские и правительственной награды, а за кубок и за всю страну».

Также в поддержку соотечественников выступил и бывший полузащитник сборной России и английского «Эвертона» Динияр Билялетдинов, который является Заслуженным мастером спорта после завоевания бронзы на чемпионате Европы — 2008.

«Наверное, это аванс на будущее, нам в 2008 году тоже давали звания заслуженных мастеров спорта за третье место на чемпионате Европы. Сейчас вроде команда не выиграла, но получила награды — это порыв отблагодарить футболистов со стороны общества и государства. Они порадовали нас, болельщиков, и никому от этого плохо не стало. Просто, мне кажется, надо пересматривать эти вещи, определить жесткие рамки», — цитирует Билялетдинова ТАСС.

С похожим мнением выступил и экс-наставник российской команды, ныне главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин.

«Каждый вид спорта имеет свою популярность, значимость, традиции для людей всего мира. Нашу сборную смотрели сотни миллионов человек во всех уголках земного шара. Ребята проделали громадную работу и выступили блестяще поддержав имидж России. Поздравляю всех с заслуженными наградами!» — написал 71-летний специалист в своем инстаграме.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Blz_cb8DfWR/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Blz_cb8DfWR/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Каждый вид спорта имеет свою популярность, значимость, традиции для людей всего мира. Нашу сборную смотрели сотни миллионов человек во всех уголках земного шара. Ребята проделали громадную работу и выступили блестяще поддержав имидж России. Поздравляю всех с заслуженными наградами!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/seminup/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Юрий Семин</a> (@seminup) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-29T10:33:29+00:00">29 Июл 2018 в 3:33 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

О том, насколько тяжело добиться звания ЗМС, не понаслышке знает чемпионка мира 2015 года, фигуристка Елизавета Туктамышева. По ее словам, Минспорта России поступило правильно, наградив футболистов почетными наградами.

«Да, я прекрасно понимаю, что это неправильно по нормативным документам, я сама очень долго и упорно шла к этому званию, но то, что случилось во время нашего домашнего мундиаля было невероятно! Речь идет не сколько об игре наших ребят, которые показали себя спортсменами с большой буквы, а о болельщиках, которые переживали всей страной.

Такого единения народа я никогда не видела. Это было настоящее волшебство! И если нужно отойти от правил, чтобы отметить 23 людей, которые подарили неповторимые эмоции всей стране, то, черт возьми, да, это тот случай, когда правила существуют, чтобы их нарушать! — заявила Туктамышева, опубликовав запись в своем инстаграме.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bl0u_g4FLp0/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.357142857142854% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bl0u_g4FLp0/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Хочу выразить своё мнение по поводу ситуации с вручением званий ЗМС всем игрокам сборной России. Да, я прекрасно понимаю, что это неправильно по нормативным документам, я сама очень долго и упорно шла к этому званию, но то, что случилось во время нашего домашнего мундиаля было невероятно! Речь идёт не сколько об игре наших ребят, которые показали себя спортсменами с большой буквы, а о болельщиках, которые переживали всей страной. Такого единения народа я никогда не видела. Это было настоящее волшебство! И если нужно отойти от правил, чтобы отметить 23 людей, которые подарили неповторимые эмоции всей стране, то, черт возьми, да, это тот случай, когда правила существуют, чтобы их нарушать!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/liza_tuktik/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Tuktamysheva Elizaveta</a> (@liza_tuktik) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-29T17:28:58+00:00">29 Июл 2018 в 10:28 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

О том, что присвоение званий ЗМС игрокам сборной России по футболу является нарушением правил, заявила депутат Госдумы и чемпионка Игр-2006 Светлана Журова. Однако, как и Туктамышева, она настояла на введении исключения в отношении футболистов.

«Мы понимаем, что они столько лет вообще не могли дойти до ¼ финала чемпионата мира. За их поведение, за их самоотдачу, за то, что это было дома, они заслужили это звание, даже если про это не написано в правилах.

Да, они не выиграли Олимпиаду или чемпионат мира, но достаточно было причин, чтобы дать им звание ЗМС.

Надо понимать, что представителю одного вида спорта легче может достаться это звание, чем другому, просто потому что меньше конкуренция. Но в футболе сумасшедшая конкуренция. Именно поэтому футболисты справедливо получили звание заслуженных мастеров спорта, — цитирует Журову «Чемпионат.com».

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Несколько иначе по этому поводу высказался главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов. По мнению известного специалиста, ответственность за вручение спортсменам почетных званий и наград несет президент страны.

«Звания ЗМС — адекватная награда для наших игроков. Сборная всколыхнула страну, а чемпионат показал иностранцам Россию такой, какая она есть. После турнира может случиться прорыв, который дороже всех денег и званий», — сказал Трефилов в интервью ТАСС.

Награждение прошло 28 июля в Кремле. Всего звания Заслуженных мастеров спорта были присвоены всем игрокам российской сборной, кроме Сергея Игнашевича, Игоря Акинфеева, Юрия Жиркова и Владимира Габулова, которые были награждены почетным званием в 2008 году. Кроме того, звания «Заслуженный тренер России» были удостоены главный тренер сборной Станислав Черчесов, а также Мирослав Ромащенко и Владимир Паников, которые входят в тренерский штаб команды.

В связи с резонансом, возникшим на фоне награждения футболистов, необходимо обратить внимание на один из пунктов приказа Минспорта от 25 октября 2017 года «Об утверждении положения о присвоении почетных спортивных званий».

В последнем, 11-м пункте положение указано, что данное звание может быть присвоено спортсмену в виде исключения «за выдающийся вклад в повышение авторитета РФ и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство».