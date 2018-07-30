«Я взял паузу и принял вашу критику». Неймар признался в симуляции

«Возможно, вы думаете, что я приукрашиваю [как мне больно после фола]. И иногда я действительно это делаю. Но правда в том, что я страдаю на поле.



Когда я не даю интервью после поражений, то это происходит не потому, что я хочу общаться со СМИ только после побед. Я просто еще не научился, как справляться с тем, что подвожу болельщиков.



Если я выгляжу невежливым, то это не потому, что я избалованный ребенок. Это потому, что я еще не научился, как справляться с негативными эмоциями.



Внутри меня все еще живет ребенок. Иногда он восхищает весь мир. Иногда злит весь мир. И я хочу, чтобы этот ребенок продолжал жить во мне. Внутри меня, но не поле.



Возможно, вы думаете, что я падаю слишком часто. Но я не упал — я был разрушен. И это больнее, чем чья-то нога, встающая на твою ногу после операции.



Я взял паузу и принял вашу критику. Я взял паузу и посмотрел на себя в зеркало — и стал другим человеком.



Я честно признаюсь в этом. Я упал. Но подняться могут только те, кто падают. Вы можете и дальше закидывать меня камнями. А можете отбросить камни в сторону и помочь мне подняться. Потому что, когда я поднимаюсь, дружище, со мной поднимается вся страна», — заявил Неймар.



После чемпионата мира Неймара обвиняли в слишком частых падениях, спорах с судьями, отказе от общения с журналистами после матчей и после возвращения на родину. Это первый ответ бразильца на критику в свой адрес.