Борьба за № 1: Ковальчук ответил Дзюбе

28 июля в Кремле состоялась торжественная встреча президента России Владимира Путина с футболистами и тренерским штабом национальной команды. В ходе мероприятия глава государства вручил представителям сборной, которая на домашнем чемпионате мира — 2018 дошла до четвертьфинала, почетные грамоты и звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС).
Всего награждены были 19 футболистов, среди которых был и нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба. Во время беседы с Путиным 29-летний нападающий выразил слова благодарности, а также предложил президенту попробовать себя в качестве футболиста.
«Владимир Владимирович, для нас огромная честь находиться здесь и огромная гордость играть за свою страну. Для нас будет приятно, если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы. Для нас это будет самое замечательное. Спасибо большое», — сказал Дзюба.
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Путин регулярно принимает участие в гала-матчах Ночной хоккейной лиги. В ответ на предложение выйти на футбольное поле глава государства заявил, что и без того занимается на досуге различными видами спорта.
«По поводу смены коньков на бутсы… Знаете, мне тогда нужно будет и кимоно поменять, и горные лыжи забросить. Я же, в отличие от вас, не спортсмен, а физкультурник. А физкультурники занимаются всем подряд — и футболом, конечно, тоже. После выступления нашей сборной на чемпионате мира любителей футбола, безусловно, прибавится. И я буду в их числе», — приводит слова Путина ТАСС.
Попытку «переманить» президента России с коньков на футбольные бутсы оценил российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук.
«Видели Артема Дзюбу и знаем, что он сказал Владимиру Путину о том, что пора менять коньки на бутсы.
Но я думаю, что наш президент — правильный человек, который сделает правильный выбор. В России хоккей спорт номер один, — заявил Ковальчук в эфире телеканала «Россия 24».
Кроме того, хоккеист не считает, что внимания российским футболистам во время чествования было уделено больше.
«Я их не видел, не знаю. Мы приехали чуть позже и думаем, что праздник у нас. Но на самом деле ребята футболисты — красавцы. Мы за них болели, были на матчах. Испания, Хорватия, встречи с ними — суперигры», — добавил Ковальчук, также поблагодарив футболистов за успешное выступление на домашнем чемпионате мира.
Вокруг награждения российских футболистов и присвоения им званий ЗМС разгорелся скандал, в ходе которого спортсмены, а также иные известные деятели стали спорить о целесообразности и справедливости чествования команды, которая не завоевала медалей на чемпионате мира. Не остался в стороне и Ковальчук.
«Если людям дали заслуженных мастеров спорта, значит, что они то заслужили. Я по себе знаю, какой это прессинг со всех сторон, когда чемпионат или Олимпиада проходит в своей стране.
Они находились под огромный давлением, но подарили стране праздник и подарили надежду на будущее футбола. Поэтому ребята и тренера заслуженно получили эти звания, — цитирует хоккеиста НСН.
На чемпионате мира — 2018 сборная России дошла до стадии ¼ финала турнира, что стало наилучшим достижением в новейшей истории команды. В борьбе за выход в полуфинал подопечные Станислава Черчесова уступили в серии пенальти команде Хорватии, которая в итоге завоевала серебряные медали мундиаля.
Дзюба стал одним из главных действующих лиц российской дружины на прошедшем турнире. Ему удалось вытеснить из основного состава форварда «Краснодара» Федора Смолова и в пяти матчах, в которых Дзюба принял участие, он забил три мяча и сделал две голевые передачи.
По итогам первенства телеканал ESPN включил его в символическую сборную открытий ЧМ-2018.
В начале нового сезона 29-летний нападающий вернулся в расположение «Зенита» из тульского «Арсенала», в котором играл на правах аренды. Дзюба принял участие в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с красноярским «Енисеем» (2:0) и стал автором одного из победных голов.
Во время празднования забитого мяча нападающий, как и во время матчей чемпионата мира — 2018, приложил руку к голове, изображая, как он отдает честь.
«Буду ли делать так постоянно? Наверное. Это моя фишка! Что касается желания заняться политикой, то на данный момент я — футболист. И теперь очень хочу стать чемпионом России», — рассказал Дзюба после матча.