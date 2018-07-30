Борьба за № 1: Ковальчук ответил Дзюбе

Источник: AP 2018

28 июля в Кремле состоялась торжественная встреча президента России Владимира Путина с футболистами и тренерским штабом национальной команды. В ходе мероприятия глава государства вручил представителям сборной, которая на домашнем чемпионате мира — 2018 дошла до четвертьфинала, почетные грамоты и звания заслуженных мастеров спорта (ЗМС).

Всего награждены были 19 футболистов, среди которых был и нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба. Во время беседы с Путиным 29-летний нападающий выразил слова благодарности, а также предложил президенту попробовать себя в качестве футболиста.

«Владимир Владимирович, для нас огромная честь находиться здесь и огромная гордость играть за свою страну. Для нас будет приятно, если вы смените хоккейные коньки на футбольные бутсы. Для нас это будет самое замечательное. Спасибо большое», — сказал Дзюба.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlyLmJAlHKa/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlyLmJAlHKa/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Огромная честь??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/artem.dzyuba/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Artem Dzyuba</a> (@artem.dzyuba) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-28T17:41:11+00:00">28 Июл 2018 в 10:41 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Путин регулярно принимает участие в гала-матчах Ночной хоккейной лиги. В ответ на предложение выйти на футбольное поле глава государства заявил, что и без того занимается на досуге различными видами спорта.

«По поводу смены коньков на бутсы… Знаете, мне тогда нужно будет и кимоно поменять, и горные лыжи забросить. Я же, в отличие от вас, не спортсмен, а физкультурник. А физкультурники занимаются всем подряд — и футболом, конечно, тоже. После выступления нашей сборной на чемпионате мира любителей футбола, безусловно, прибавится. И я буду в их числе», — приводит слова Путина ТАСС.

Попытку «переманить» президента России с коньков на футбольные бутсы оценил российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук.

«Видели Артема Дзюбу и знаем, что он сказал Владимиру Путину о том, что пора менять коньки на бутсы.

Но я думаю, что наш президент — правильный человек, который сделает правильный выбор. В России хоккей спорт номер один, — заявил Ковальчук в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, хоккеист не считает, что внимания российским футболистам во время чествования было уделено больше.

«Я их не видел, не знаю. Мы приехали чуть позже и думаем, что праздник у нас. Но на самом деле ребята футболисты — красавцы. Мы за них болели, были на матчах. Испания, Хорватия, встречи с ними — суперигры», — добавил Ковальчук, также поблагодарив футболистов за успешное выступление на домашнем чемпионате мира.

Вокруг награждения российских футболистов и присвоения им званий ЗМС разгорелся скандал, в ходе которого спортсмены, а также иные известные деятели стали спорить о целесообразности и справедливости чествования команды, которая не завоевала медалей на чемпионате мира. Не остался в стороне и Ковальчук.

«Если людям дали заслуженных мастеров спорта, значит, что они то заслужили. Я по себе знаю, какой это прессинг со всех сторон, когда чемпионат или Олимпиада проходит в своей стране.

Они находились под огромный давлением, но подарили стране праздник и подарили надежду на будущее футбола. Поэтому ребята и тренера заслуженно получили эти звания, — цитирует хоккеиста НСН.

На чемпионате мира — 2018 сборная России дошла до стадии ¼ финала турнира, что стало наилучшим достижением в новейшей истории команды. В борьбе за выход в полуфинал подопечные Станислава Черчесова уступили в серии пенальти команде Хорватии, которая в итоге завоевала серебряные медали мундиаля.

Дзюба стал одним из главных действующих лиц российской дружины на прошедшем турнире. Ему удалось вытеснить из основного состава форварда «Краснодара» Федора Смолова и в пяти матчах, в которых Дзюба принял участие, он забил три мяча и сделал две голевые передачи.

По итогам первенства телеканал ESPN включил его в символическую сборную открытий ЧМ-2018.

В начале нового сезона 29-летний нападающий вернулся в расположение «Зенита» из тульского «Арсенала», в котором играл на правах аренды. Дзюба принял участие в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с красноярским «Енисеем» (2:0) и стал автором одного из победных голов.

Во время празднования забитого мяча нападающий, как и во время матчей чемпионата мира — 2018, приложил руку к голове, изображая, как он отдает честь.

«Буду ли делать так постоянно? Наверное. Это моя фишка! Что касается желания заняться политикой, то на данный момент я — футболист. И теперь очень хочу стать чемпионом России», — рассказал Дзюба после матча.