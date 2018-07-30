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13:10 (мск), источник: ТАСС

ФИФА подведет итоги ЧМ-2018 в сентябре на конференции в Лондоне

ТАСС, 30 июля. Международная федерация футбола (ФИФА) проведет специальную конференцию 23 сентябре в Лондоне, на которой подведет итоги чемпионата мира по футболу 2018 года, который прошел в России. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

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Главной целью мероприятия будет анализ турнира с технической стороны.

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Особое внимание будет уделено системе видеопомощи арбитрам (VAR), которая впервые использовалась на чемпионатах мира.

«Турнир в России следует рассматривать как платформу для обучения, которая может оказать положительное влияние на техническое развитие спорта во всем мире. На конференции мы обсудим основные выводы по чемпионату мира, который имел огромный успех», — заявил генерального секретаря ФИФА Звонимир Бобан.

На конференции буду присутствовать главные тренеры и технические директора всех 211 ассоциаций-членов ФИФА.

Чемпионат мира 2018 года проходил в 11 городах России и завершился 15 июля.

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