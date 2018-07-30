ФИФА подведет итоги ЧМ-2018 в сентябре на конференции в Лондоне

ЧМ-2018 в России признали лучшим в истории. Теперь и официально

Особое внимание будет уделено системе видеопомощи арбитрам (VAR), которая впервые использовалась на чемпионатах мира.

«Турнир в России следует рассматривать как платформу для обучения, которая может оказать положительное влияние на техническое развитие спорта во всем мире. На конференции мы обсудим основные выводы по чемпионату мира, который имел огромный успех», — заявил генерального секретаря ФИФА Звонимир Бобан.