В Англии заговорили о проведении ЧМ-2022 вместо уличенного в связях с ЦРУ Катара

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«Если окажется, что Катар нарушил правила Международной федерации футбола (ФИФА), то там нельзя проводить чемпионат мира», — уверен Трисман.

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Он также добавил, что в случае, если ЧМ-2022 будет отнят у его нынешних организаторов, то ФИФА следует обдумать кандидатуру Англии.

«У нас есть на это ресурсы», —заключил Трисман.

29 июля британский BBC сообщил о том, что в Катаре прибегали к помощи PR-фирм и агентов ЦРУ для дискредитации заявок других стран. За право проведения мундиаля спорили США, Южная Корея, Австралия и Япония.