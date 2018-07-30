ФИФА ответила на публикации СМИ о нарушениях на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022

Ранее британская газета Times со ссылкой на полученные в ее распоряжение документы сообщила о том, что Катар в обход правил ФИФА обращался к экс-агентам ЦРУ и пиар-компаниям для того, чтобы дискредитировать своих конкурентов на выборах страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года.

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«Что касается тендера на проведение чемпионатов мира в 2018 и 2022 годах, то, как вам известно, тщательное расследование было проведено (экс-главой следственной палаты комитета по этике) Майклом Гарсией, и его выводы содержатся в отчете, опубликованном на официальном сайте ФИФА», — сказал представитель ФИФА.

«В целом, жалобы по поводу возможных нарушений кодекса по этике ФИФА могут подаваться через конфиденциальный механизм передачи сообщений ФИФА», — добавил он.