Песков не поверил в сборную России и проспорил много денег

Источник: AP 2018

«Я своему товарищу Тиграну Кеосаяну проспорил много денег. Накануне матча с испанцами. Я поставил на Испанию. Кстати, долг я ему еще не отдал», — сказал он в присутствии своей супруги Татьяны Навки.

«Тигран, я отдам, честное слово», — пообещал Песков.

Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На домашнем для себя турнире российская сборная дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии по пенальти. Победителями мирового первенства стали французы.