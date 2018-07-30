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18:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Песков не поверил в сборную России и проспорил много денег

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что во время чемпионата мира по футболу проспорил много денег режиссеру Тиграну Кеосаяну. Соответствующее заявление он сделал в эфире «Авторадио» в понедельник, 30 июля.

Источник: AP 2018

«Я своему товарищу Тиграну Кеосаяну проспорил много денег. Накануне матча с испанцами. Я поставил на Испанию. Кстати, долг я ему еще не отдал», — сказал он в присутствии своей супруги Татьяны Навки.

«Тигран, я отдам, честное слово», — пообещал Песков.

Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На домашнем для себя турнире российская сборная дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии по пенальти. Победителями мирового первенства стали французы.

В матче 1/8 финала с испанцами, который прошел 1 июля, российские футболисты одержали победу в серии пенальти.

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