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20:12 (мск), источник: Матч ТВ

FIFPro обеспокоилась дефицитом отдыха у футболистов после ЧМ-2018

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) выступила с заявлением по ситуации с отпусками некоторых игроков, которые после чемпионата мира-2018 не получили достаточного времени на отдых.

Источник: Reuters

 — «FIFPro знает как минимум 15 футболистов, которые играли в матчах турниров УЕФА через 2−4 недели после участия в ЧМ-2018, оставаясь без достаточного перерыва. Здоровье игроков находится под угрозой из-за такого наполненного графика, — говорится в тексте. — Футболисты находятся под слишком сильным давлением, находясь между потребностями клуба и своими собственными интересами. FIFPro призывает к неотложной реализации проекта обязательного отпуска для игроков, который бы составлял не менее 4 недель между окончанием одного сезона и началом подготовки к новому».

Организация призывает ФИФА заняться этим вопросом.

Чемпионат мира по футболу в этом году прошел в России и завершился 15 июля.

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