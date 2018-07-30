FIFPro обеспокоилась дефицитом отдыха у футболистов после ЧМ-2018

— «FIFPro знает как минимум 15 футболистов, которые играли в матчах турниров УЕФА через 2−4 недели после участия в ЧМ-2018, оставаясь без достаточного перерыва. Здоровье игроков находится под угрозой из-за такого наполненного графика, — говорится в тексте. — Футболисты находятся под слишком сильным давлением, находясь между потребностями клуба и своими собственными интересами. FIFPro призывает к неотложной реализации проекта обязательного отпуска для игроков, который бы составлял не менее 4 недель между окончанием одного сезона и началом подготовки к новому».