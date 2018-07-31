Погба о «простой» прическе на ЧМ-2018: Пусть критикуют меня только за футбол
Полузащитник сборной Франции Поль Погба рассказал, почему не стал красить волосы в
Полузащитник сборной Франции Поль Погба рассказал, почему не стал красить волосы в
«Я хотел сосредоточиться только на своей игре, а не на том, как я выгляжу — чтобы мои критики могли обсуждать только мои действия на поле», — ответил Погба на вопрос в инстаграме.
Перед ЧМ главный тренер сборной Дании Аге Харейде заявил, что Погба несерьезно относится к футболу.
«Погба играл против “Ман Сити”, и его волосы были раскрашены в голубой и белый цвет. Может, против нас он выйдет с