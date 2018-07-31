Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Пюник
Тобол Кс
Футбол. Премьер-лига
19:00
Крылья Советов
ЦСКА
Футбол. Кубок России
19:00
Красный-СГАФКСТ
Днепр См
Футбол. Еврокубки
20:00
Хапоэль Беэр-Шева
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Шкендия
Футбол. Еврокубки
21:30
Спартак Тр
Легия
Все события
Фоторепортажи
19«Локомотив» получил золото. И убрал зеленую форму
15Черенков. Навсегда
11:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Погба о «простой» прическе на ЧМ-2018: Пусть критикуют меня только за футбол

Полузащитник сборной Франции Поль Погба рассказал, почему не стал красить волосы в какой-либо цвет на чемпионате мира в России.

Источник: РИА "Новости"

«Я хотел сосредоточиться только на своей игре, а не на том, как я выгляжу — чтобы мои критики могли обсуждать только мои действия на поле», — ответил Погба на вопрос в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перед ЧМ главный тренер сборной Дании Аге Харейде заявил, что Погба несерьезно относится к футболу.

«Погба играл против “Ман Сити”, и его волосы были раскрашены в голубой и белый цвет. Может, против нас он выйдет с красно-белой раскраской? Он что, думает только о своей прическе?» — сказал тогда Харейде.

Франция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Головин в «Монако». Как это будет
Роналду начал разорять итальянских болельщиков
Футбол в России круче хоккея. Почему прав Дзюба
Гилерме чуть не утопил «Локо», но отбил пенальти и спас его
Шубенков: на чемпионате Европы планирую порвать всех соперников
В московском метро появился поезд ЦСКА. Кафельников недоволен
Двое уехали, трое вернулись. Все российские переходы в НХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка