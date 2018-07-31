Посол Великобритании в РФ: Россияне во время ЧМ-2018 гостеприимно встретили болельщиков

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«За время проведения чемпионата мира по футболу жители России гостеприимно встретили приехавших сюда болельщиков, с теплотой и радушием. Это был захватывающий, даже исторический момент для России и для Нижнего Новгорода как для принимающей стороны», — цитирует текст письма пресс-служба правительства Нижегородской области.

Бристоу отметил, что со стороны посольства особое внимание уделялось вопросу обеспечения безопасности британских болельщиков. По его словам, слаженная работа всех служб позволила британским гражданам получить незабываемые впечатления от пребывания в России. «Мы высоко оценили вашу оперативность реагирования на запросы посольства во время чемпионата», — добавил он.

Дипломат выразил надежду на продолжение сотрудничества между правительством Нижегородской области и посольством Великобритании, добавили в пресс-службе.