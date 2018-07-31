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13:12 (мск), источник: ТАСС

Посол Великобритании в РФ: Россияне во время ЧМ-2018 гостеприимно встретили болельщиков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июля. /ТАСС/. Жители России гостеприимно, с теплотой и радушием встретили болельщиков во время чемпионата мира по футболу. Об этом рассказал посол Великобритании в РФ Лори Бристоу в благодарственном письме на имя врио главы Нижегородской области Глеба Никитина.

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«За время проведения чемпионата мира по футболу жители России гостеприимно встретили приехавших сюда болельщиков, с теплотой и радушием. Это был захватывающий, даже исторический момент для России и для Нижнего Новгорода как для принимающей стороны», — цитирует текст письма пресс-служба правительства Нижегородской области.

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Бристоу отметил, что со стороны посольства особое внимание уделялось вопросу обеспечения безопасности британских болельщиков. По его словам, слаженная работа всех служб позволила британским гражданам получить незабываемые впечатления от пребывания в России. «Мы высоко оценили вашу оперативность реагирования на запросы посольства во время чемпионата», — добавил он.

Дипломат выразил надежду на продолжение сотрудничества между правительством Нижегородской области и посольством Великобритании, добавили в пресс-службе.

Чемпионат мира по футболу проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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