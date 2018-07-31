Незаслуженные: каких спортсменов обделили почетным званием

Источник: РИА "Новости"

Так уж вышло, что футбол — самый популярный вид спорта в России. И заслужить звание заслуженного мастера спорта согласно установленным критериям отечественному игроку почти нереально — сложно представить национальную сборную в роли чемпиона Европы или на пьедестале мирового первенства. Вот и приходится награждать почетным званием футболистов «в порядке исключения» — за четвертьфинал ЧМ, бронзу Евро или победу в еврокубках.

Однако найдутся в истории российского футбола и те игроки, которые, несмотря на серьезные успехи, остались без звания ЗМС.

Нападающего Александра Мостового возмутило награждение команды Станислава Черчесова.

«Я считаю, что звания присвоены не совсем по-спортивному. Сейчас получается, что ЗМС дали за восьмое место. А, например, я 20 лет играл в футбол, забил под 200 голов, и у меня этого звания нет», — высказывался экс-форвард в интервью «Чемпионату».

Действительно, Мостовой является живой легендой испанской «Сельты», а игроки из пиренейской страны до сих пор вспоминают Александра. Для россиянина добиться такого признания за рубежом — большая редкость.

Впечатляющую карьеру за границей провел и полузащитник Алексей Смертин. Футболист выступал за французский «Бордо», лондонский «Челси» и ряд других английских клубов. Не терялся хавбек и в сборной страны, где он был капитаном. Приковывали внимание миллионов россиян к своей карьере за рубежом Юрий Никифоров и Владимир Бесчастных, который, ко всему прочему, наколотил 26 голов в составе сборной России.

Нельзя не отметить легенд «Спартака» — Егора Титова, Илью Цымбаларя и Андрея Тихонова. В 90-е красно-белые были не только безоговорочными флагманами российского футбола, но еще и блистали в Лиге чемпионов.

Среди тех, кто так и не получил звание заслуженного мастера спорта можно выделить и знаменитого вратаря Сергея Овчинникова, а также легенду московского «Локомотива» Дмитрия Лоськова.

Куда более удачно складываются дела у сборной России в пляжном футболе. Национальная команда страны дважды выигрывала чемпионат мира — главный турнир в неолимпийском виде спорта. Однако заветные значки получили не все. В частности, без звания залуженного мастера спорта остались Артур Папоротный и Александр Филимонов.

Одна из причин, по которой игроки сборной России из большого футбола удостоились наград — высокое достижение по сравнению с предыдущими мундиалями. Действительно, национальная команда если и отбиралась на чемпионат мира, то на самом турнире раньше никогда не выходила из группы.

Однако здесь фору футболистам даст горнолыжник Александр Хорошилов. В этом виде спорта Россия находится в числе явных аутсайдеров — для отечественных спортсменов за счастье попасть даже в 30-ку сильнеших.

Хорошилов же девять раз попадал на подиум на этапах Кубка мира, а однажды даже победил. Этот успех остается единственным для отечественных горнолыжников в XXI веке.

Пятое место спортсмена на чемпионате мира — 2017 тоже является невероятным достижением, учитывая высочайшую конкуренцию в горных лыжах.

Обделены званиями и представители разного рода гонок. Так, велосипедист Денис Меньшов дважды выиграл Вуэльту Испании и один раз победил на Джиро д’Италии. Такого никто из его соотечественников еще не достигал. Но Денис так и остался мастером спорта международного класса.

Первый в истории российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров в 2015 году получил звание заслуженного мастера спорта. А вот второй отечественный представитель «королевских автогонок» Даниил Квят на сегодня остается без значка. Хотя именно он — самый успешный россиянин в этом виде спорта.

На счету Квята два подиума на этапах Гран-при.

Россиянин был вторым в 2015 году в Китае и третьим в 2016-м в Венгрии.

У Петрова в послужном списке лишь одно третье место.

Большие сложности с присвоением званий возникают у победителей ралли-марафона «Дакар» — самого престижного соревнования в своем роде.

Чемпион «Дакара-2017» в классе квадроциклов Сергей Карякин долгое время не мог получить даже значок обычного мастера спорта. В 2018 году спортсмену наконец-то присвоили звание. Но не высшее.

Карякин до сих всего лишь мастер спорта международного класса.

Один из самых узнаваемых российских спортсменов за рубежом Хабиб Нурмагомедов тоже не имеет звания заслуженного мастера спорта.

Боец смешанного стиля одержал победы во всех 26-ти поединках своей профессиональной карьеры, однако у себя на родине он носит скромное для таких достижений звание мастера спорта международного класса по боевому самбо.

Проблема заключается в том, что бои в которых участвует спортсмен, не относятся к перечню установленных Минспортом соревнований. Тут, как в случае с футболистами, необходим специальный указ.