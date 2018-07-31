Незаслуженные: каких спортсменов обделили почетным званием
Легенды московского «Спартака», выдающий горнолыжник, победители веломногодневок и
Легенды московского «Спартака», выдающий горнолыжник, победители веломногодневок и
Так уж вышло, что футбол — самый популярный вид спорта в России. И заслужить звание заслуженного мастера спорта согласно установленным критериям отечественному игроку почти нереально — сложно представить национальную сборную в роли чемпиона Европы или на пьедестале мирового первенства. Вот и приходится награждать почетным званием футболистов «в порядке исключения» — за четвертьфинал ЧМ, бронзу Евро или победу в еврокубках.
Однако найдутся в истории российского футбола и те игроки, которые, несмотря на серьезные успехи, остались без звания ЗМС.
Нападающего Александра Мостового возмутило награждение команды Станислава Черчесова.
«Я считаю, что звания присвоены не совсем
Действительно, Мостовой является живой легендой испанской «Сельты», а игроки из пиренейской страны до сих пор вспоминают Александра. Для россиянина добиться такого признания за рубежом — большая редкость.
Впечатляющую карьеру за границей провел и полузащитник Алексей Смертин. Футболист выступал за французский «Бордо», лондонский «Челси» и ряд других английских клубов. Не терялся хавбек и в сборной страны, где он был капитаном. Приковывали внимание миллионов россиян к своей карьере за рубежом Юрий Никифоров и Владимир Бесчастных, который, ко всему прочему, наколотил 26 голов в составе сборной России.
Среди тех, кто так и не получил звание заслуженного мастера спорта можно выделить и знаменитого вратаря Сергея Овчинникова, а также легенду московского «Локомотива» Дмитрия Лоськова.
Куда более удачно складываются дела у сборной России в пляжном футболе. Национальная команда страны дважды выигрывала чемпионат мира — главный турнир в неолимпийском виде спорта. Однако заветные значки получили не все. В частности, без звания залуженного мастера спорта остались Артур Папоротный и Александр Филимонов.
Одна из причин, по которой игроки сборной России из большого футбола удостоились наград — высокое достижение по сравнению с предыдущими мундиалями. Действительно, национальная команда если и отбиралась на чемпионат мира, то на самом турнире раньше никогда не выходила из группы.
Однако здесь фору футболистам даст горнолыжник Александр Хорошилов. В этом виде спорта Россия находится в числе явных аутсайдеров — для отечественных спортсменов за счастье попасть даже в 30-ку сильнеших.
Хорошилов же девять раз попадал на подиум на этапах Кубка мира, а однажды даже победил. Этот успех остается единственным для отечественных горнолыжников в XXI веке.
Пятое место спортсмена на чемпионате мира — 2017 тоже является невероятным достижением, учитывая высочайшую конкуренцию в горных лыжах.
Первый в истории российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров в 2015 году получил звание заслуженного мастера спорта. А вот второй отечественный представитель «королевских автогонок» Даниил Квят на сегодня остается без значка. Хотя именно он — самый успешный россиянин в этом виде спорта.
На счету Квята два подиума на этапах
Россиянин был вторым в 2015 году в Китае и третьим в 2016-м в Венгрии.
У Петрова в послужном списке лишь одно третье место.
Большие сложности с присвоением званий возникают у победителей
Чемпион «Дакара-2017» в классе квадроциклов Сергей Карякин долгое время не мог получить даже значок обычного мастера спорта. В 2018 году спортсмену
Карякин до сих всего лишь мастер спорта международного класса.
Боец смешанного стиля одержал победы во всех 26-ти поединках своей профессиональной карьеры, однако у себя на родине он носит скромное для таких достижений звание мастера спорта международного класса по боевому самбо.
Проблема заключается в том, что бои в которых участвует спортсмен, не относятся к перечню установленных Минспортом соревнований. Тут, как в случае с футболистами, необходим специальный указ.
Константин Лесик