Китайская компания заплатила покупателям 9 млн долларов из-за победы Франции на ЧМ
Китайский производитель кухонных приборов Vatti потерял 9 млн долларов после победы сборной Франции на ЧМ-2018.
Китайский производитель кухонных приборов Vatti потерял 9 млн долларов после победы сборной Франции на ЧМ-2018.
Компания, являющаяся спонсором французской сборной, пообещала компенсировать клиентам стоимость покупки товаров из «Чемпионского набора», если команда Дидье Дешама победит на турнире в России.
К этому моменту Vatti уже выплатила 9 млн долларов покупателям, прогнозируется, что эта сумма в итоге достигнет 12 млн долларов.
«Сумма большая, но она была учтена в нашем годовом бюджете. Больших последствий для компании не будет», — сообщил представитель Vatti.