Китайская компания заплатила покупателям 9 млн долларов из-за победы Франции на ЧМ

Компания, являющаяся спонсором французской сборной, пообещала компенсировать клиентам стоимость покупки товаров из «Чемпионского набора», если команда Дидье Дешама победит на турнире в России.



К этому моменту Vatti уже выплатила 9 млн долларов покупателям, прогнозируется, что эта сумма в итоге достигнет 12 млн долларов.



«Сумма большая, но она была учтена в нашем годовом бюджете. Больших последствий для компании не будет», — сообщил представитель Vatti.