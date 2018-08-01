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12:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Китайская компания заплатила покупателям 9 млн долларов из-за победы Франции на ЧМ

Китайский производитель кухонных приборов Vatti потерял 9 млн долларов после победы сборной Франции на ЧМ-2018.

Источник: РИА "Новости"

Компания, являющаяся спонсором французской сборной, пообещала компенсировать клиентам стоимость покупки товаров из «Чемпионского набора», если команда Дидье Дешама победит на турнире в России.

К этому моменту Vatti уже выплатила 9 млн долларов покупателям, прогнозируется, что эта сумма в итоге достигнет 12 млн долларов.

«Сумма большая, но она была учтена в нашем годовом бюджете. Больших последствий для компании не будет», — сообщил представитель Vatti.

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