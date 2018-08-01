Далер Кузяев: Поддержали Мариу и Смолова. Пенальти не забивают даже великие

49 фотографий 49 фотографий 49 фотографий

ПОСЛЕ ИГР С ИСПАНИЕЙ И ХОРВАТИЕЙ НЕ СПАЛ ДО УТРА

— У вас за спиной пять матчей на чемпионате мира. После какого из них было сложнее всего заснуть?

— После двух последних — против Испании и Хорватии. Эмоции переполняли, были интересные игры, долго анализировал и вспоминал отдельные моменты, так что ночи после них были бессонные — засыпать удавалось только под утро. Практически у всей команды было так же.

— Бессонница не мешала тренировочному процессу?

— После таких игр у нас легкие восстановительные занятия, так что все было в порядке. Высыпались и набирались сил на следующий день.

— Роман Зобнин сказал, что не помнит, что происходило после 120-й минуты в четвертьфинале. А вы?

— Такого, как у Ромы, у меня не было, но чувствовал себя отстраненно, потому что очень устал во время игры, сил было мало. Поэтому был немного в своем мире.

— Речь Дзюбы перед серией пенальти в игре с хорватами была мощной. Что вы почувствовали?

— С одной стороны, я и так был достаточно настроен, но Артем действительно вдохновил команду — мы еще больше сплотились.

— От вашего пятого удара зависело очень многое. Сами вызвались бить последним?

— Нет, просто не хватало пятого человека, меня спросили, буду ли я бить, и я согласился. Сами мы порядок не выбирали, так что я случайно оказался последним.

— Как это вообще происходит? Станислав Черчесов заранее составил список или выяснял, кто хочет/может по ходу?

— Да, он задал вопрос, кто готов, и первая тройка вызвалась сразу же. Потом спросили у Мариу, он дал добро, и последним уже обратились ко мне.

— Ни секунды не сомневались?

— Нет! Конечно, волновался, потому что огромная ответственность ложится на плечи, когда бьешь такие удары, но сомнений не было.

ПОСЛЕ ГОЛА РАКИТИЧА ПОНЯЛ — В ЖИЗНИ ЗАКОНЧИЛСЯ БОЛЬШОЙ ЭТАП

— Для вас ведь это не самое привычное занятие?

— В профессиональной карьере ни разу еще не бил пенальти во время матча. Кажется, даже в товарищеских играх не было.

— Серьезно? Это был ваш первый пенальти?

— В официальных матчах — точно. Когда смотрел по телевизору, или в игре с Испанией, например, часто думал про себя: хочется оказаться на месте тех ребят, которые бьют с точки, испытать, каково это.

— О чем думали перед ударом?

— Когда смотришь со стороны, это очень страшно и тревожно, а когда подходишь к мячу — сильного волнения уже нет. Я сразу понимал, что нужно бить по вратарю, и смог забить. Рад этому, но жаль, что тот гол нам все же не помог.

— Когда Ракитич забил, какая мысль первой пришла в голову?

— Почувствовал, что в жизни закончился какой-то большой этап. Конечно, не хотелось покидать чемпионат мира, но… Может, даже повзрослел в этот момент немного — в психологическом плане. Стал крепче.

— Что Черчесов и команда сказали после игры Смолову и Фернандесу?

— Ребят поддержали, потому что пенальти могут не забить даже самые великие футболисты. Мы выигрываем и проигрываем все вместе, мы — единое целое.

— Кто-то плакал после матча?

— Нет, слез не было. Все мы понимали, что хорошо выступили, но, разумеется, нотка огорчения была — особенно, оттого, что проиграли именно так, по пенальти.

ГОРЖУСЬ ЗВАНИЕМ «ЗМС РОССИИ»

— Вспомните свой первый чемпионат мира, за которым следили осознанно?

— Наверное, ЮАР в 2010 году, и то не могу сказать, что не пропускал ни одной игры. Пару-тройку матчей смотрел и все. За Германией в 2006-м вообще не следил, ничего о том турнире не помню.

— Самое сильное впечатление от чемпионата-2010?

— Гол Иньесты в финале с Голландией.

— В тот момент могли представить, что всего через восемь лет выйдете на поле в матче мирового первенства?

— Точно нет! Тогда таких мыслей и близко не было.

— Что скажете о поддержке сборной России на турнире?

— Не ожидал, что в стране будет такой ажиотаж в связи с чемпионатом мира и нашим выступлением. Знал, что футбол очень популярен, но не до такой степени! Все смотрели, плакали, практически никто не остался равнодушным. Мы чувствовали поддержку, и это очень мотивировало и придавало силы и эмоции. Мы понимали, что за нами вся страна, поэтому старались сделать все возможное, чтобы не подвести людей.

— Футболисты сборной взяли в Кремль на прием к Президенту России жен и подруг. Кто составил вам компанию?

— Никто, я пришел один.

— После игры с «Енисеем» вы сказали, что у вас есть пожелания к Владимиру Путину. Поделитесь?

— Я имел в виду, что хотел просто пообщаться с Президентом — для меня это очень почетно. Высказывать какие-то пожелания, наверное, не стал бы.

— Что для вас значит звание «Заслуженный мастер спорта»?

— Это высшая награда в российском спорте, она много для меня значит, и я очень благодарен, что нас ей отметили. Мы отдали на турнире все силы, многое пережили, через многое прошли, поэтому очень рады этому званию и гордимся им.

— Многие спортсмены критически отнеслись к вручению этих званий футболистам.

— Вы знаете, столько уже людей высказалось на этот счет, которые данный инцидент обсудили с разных сторон, поэтому предпочту не комментировать.

ЗАДАЧА НА СЕЗОН — ВЫИГРАТЬ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

— Вы забили классный гол в ворота «Дженоа», красивый мяч в ворота «Енисея». То, что отдых был коротким, не помешало восстановить силы?

— Нет. Я неделю побыл дома, с родными, немного перевел дух и — в бой. Конечно, хотелось отдохнуть подольше, но мы понимали, что скоро стартует чемпионат России, нужно успеть на заключительные сборы с командой, и Сергей Богданович попросил игроков выйти пораньше из отпуска. Но это наша работа, так что никаких проблем.

— Как провели эту неделю передышки? Решали какие-то учебные вопросы?

— Нет, просто были дела в городе. Вопросы по учебе буду решать осенью: из-за чемпионата мира пропустил два экзамена — по английскому и истории и философии науки, — так что предстоит разговор с преподавателями, как можно сдать эти предметы. С зачетами расправиться успел, а вот на экзамены времени не хватило.

— После матча в Тюмени с вами о чем-то долго разговаривал Лунев. Что он вам сказал?

— Он поздравил меня с голом и напомнил, что год назад в Хабаровске я точно так же вышел на замену и забил. Говорит: «У меня дежавю какое-то! ».

— Вы с Дзюбой забили первые голы «Зенита» в чемпионате. Сработала связка из сборной России?

— Это заслуга не только нас с Артемом, а всей команды — много игроков участвовало в голевых комбинациях. Вообще все отлично справились — хорошо сыграла оборона, Андрей отстоял на ноль, поздравляю его. Все молодцы.

— Уже почувствовали отличие нынешнего «Зенита» от прошлогоднего?

— Да, отличия есть — разные тренировочные процессы, больше владения мячом, больше комбинационных атак. С другой стороны, судить пока рано, сборники вернулись в команду совсем недавно, и я уверен — мы еще отработаем связи и будем играть еще лучше.

— Это ваш второй сезон в команде. Чувствуете себя увереннее, чем год назад?

— Гораздо увереннее. В прошлом сезоне я только пришел в команду, да еще и такого уровня, все было в новинку. Сейчас уже чувствую себя более раскрепощенным.

— Какие задачи ставите перед собой на этот сезон?