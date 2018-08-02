Шнуров: Последствия победы России на чемпионате мира были бы катастрофическими

«Если бы Россия стала чемпионом мира, у нас было бы похмелье. Страшно представить, что бы было, — праздновали бы по сей день. Страна бы просто встала. Так она хоть как-то телепается, а в случае чемпионства последствия были бы катастрофические. Россия закончила турнир тогда, когда надо было закончить, а иначе было бы реально страшно. Если у нас уже красили Черчесова на каждом углу, что было бы потом? Мне сложно представить.