Шнуров: Последствия победы России на чемпионате мира были бы катастрофическими
Известный певец Сергей Шнуров высоко оценил уровень проведения чемпионата мира по футболу в России.
Известный певец Сергей Шнуров высоко оценил уровень проведения чемпионата мира по футболу в России.
Также Шнуров выразил мнение, что последствия победы россиян на турнире были бы катастрофическими.
«Если бы Россия стала чемпионом мира, у нас было бы похмелье. Страшно представить, что бы было, — праздновали бы по сей день. Страна бы просто встала. Так она хоть
Наша страна показала, что мы можем создать большое, массовое, невероятно сложное мероприятие. Этот навык пригодится в любом случае.