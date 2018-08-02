Губерниев про аварию Смолова: Врезаться и сбежать… как-то не по змсовски
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал ДТП, в которое попал форвард сборной России и «Краснодара» Федор Смолов.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал ДТП, в которое попал форвард сборной России и «Краснодара» Федор Смолов.
«Врезаться и сбежать…
Позже Губерниев сделал еще один пост в инстаграме про авприю Смолова.
«Друзья, новые данные по поводу одной аварии! Это были уличные гонки! Если это так, то в связи с этим два вопроса. А был ли мальчик? И надо ли водителю присвоить звание ЗМС по автоспорту?».
Смолов вместе с другими футболистами сборной России недавно получил звание заслуженного мастера спорта за выступление команды на ЧМ, некоторые спортсмены из других видов спорта посчитали, что такую награду дали несправедливо.