Губерниев про аварию Смолова: Врезаться и сбежать… как-то не по змсовски

Позже Губерниев сделал еще один пост в инстаграме про авприю Смолова.



«Друзья, новые данные по поводу одной аварии! Это были уличные гонки! Если это так, то в связи с этим два вопроса. А был ли мальчик? И надо ли водителю присвоить звание ЗМС по автоспорту?».



Смолов вместе с другими футболистами сборной России недавно получил звание заслуженного мастера спорта за выступление команды на ЧМ, некоторые спортсмены из других видов спорта посчитали, что такую награду дали несправедливо.