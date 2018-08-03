Черчесов: Сборная России по футболу мотивирована на попадание в финал следующего ЧМ

«Выше могут быть полуфинал и финал, и на встрече в Кремле мы сказали, что для того, чтобы в следующий раз туда попасть — а нам там понравилось, — нужно добиваться титулов. Добьемся — опять там окажемся, мотивация есть», — сказал Черчесов.

Также тренер добавил, что главным итогом чемпионата мира стало повышение интереса к футболу в России. «Хорошо, если этот интерес, который сейчас возник во всей стране, не угаснет. Читаю — в Самаре стадион полный, в Волгограде 30 тысяч болельщиков, семьями ходят на трибуны. Теперь задача нашего тренерского корпуса — реально готовить команды, чтобы они были интересные, вот это одно из самых главных завоеваний», — отметил специалист.